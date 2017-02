Su paroda Norvegijoje finišuoja dvejus metus trukęs VDA Nidos meno kolonijos projektas

Akershus meno centre, 15 minučių nuo Oslo centro (Norvegija) nutolusiame Lilestriomo miestelyje, vasario 10 dieną atidaroma ketvirtoji ir paskutinė Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijos projekto „Lipti nematomomis struktūromis“ paroda. Tai šešių institucijų rengiamo, dvejus metus trunkančio rezidencijų ir parodų projekto trijose šalyse (Islandijoje, Lietuvoje ir Norvegijoje) paroda, kurioje pristatomi visų dešimties projekte dalyvavusių menininkų kūriniai.

2016-aisiais paroda eksponuota trijose Lietuvos vietose: požeminiame vandens rezervuare Vilniuje, naujoje VDA Nidos meno kolonijos parodų salėje ir Žeimių dvaro sodyboje įsikūrusiame gyvajame muziejuje „Aikas Žado“. Šiemet ekspozicija persikelia į projekto partnerių erdvę Norvegijoje, taip ne tik praplėsdama tarptautinės auditorijos ratą, bet ir leisdama įsitikinti šiuolaikinių ritualų universalumu. Tačiau mėnesį truksiančia paroda projektas nesibaigs – šių metų gegužę planuojama išleisti ir visas keturias parodas apjungiantį projekto katalogą.

Lipimo nematoma struktūra vaizdinys kalba ne tik apie galimybes atrasti paslėptą, bet ir apie kažką svaiginamo bei nepasiekiamo. Ji kviečia „mus“ (menininkus ir publiką, kaip dalyvius) bandyti suvokti ir reflektuoti sudėtingą bei daugiasluoksnį nuorodų ir prasmių tinklą, persmelkusį mūsų gyvenimus ir tarpusavio santykius. Kokios socialinės struktūros lemia tokius dalykus, kaip karjeros pasirinkimas, gyvenimo būdas ar meno kūriniai? Ir ar galime būti tikri, kad mūsų santykiai su kitais žmonėmis nesiklosto pagal iš anksto nustatytus galios santykius, nenustatytas taisykles ir ritualus? Iš kur galime žinoti, kad tai, ką priimame kaip savaime suprantamą ir iš pažiūros atrodantį natūraliai, nėra tik socialinis konstruktas ir klaidinanti sąmonė?

Šios parodos darbai nurodo į plataus spektro ritualines praktikas bei ryšius tarp ankščiau gyvenusių žmonių papročių ir šiuolaikinių ritualų. Nusidriekę nuo visiems žinomų socialinių ir dvasinių praktikų iki šiuolaikinių meno gamybos ir vadybos strategijų, visi šie kūriniai tiria ir tyrinėja, klausia, trikdo, keičia ir fikcija paverčia nusistovėjusius įsitikinimus, discipliną ir kasdienius įpročius, kartu nubrėždami kontūrus naujiems.

Paroda atidaroma vasario 10 d. 19 val., Akershus meno centre (Storgata 4, 2000 Lilestriomas, Norvegija) ir veiks iki kovo 12 dienos, trečiadieniais–sekmadieniais nuo 12 iki 17 val. Vasario 12 d. (sekmadienį), 13–14 val. vyks performatyvi menininko Roberto Narkaus paskaita ir ekskursija po parodą su kuratore Egle Mikalajūne. Kovo 3 d. (sekmadienį), 13–14 val. vyks menininkės Victorijos Durnak prisistatymas ir ekskursija po parodą su kuratoriumi Samiru M’kadmi.

Menininkai: Mo Abd-Ulla (NO), Eglė Budvytytė (LT), Tanya Busse (NO), Victoria Durnak (NO), Gunnhildur Hauksdóttir (IS), Berglind Jóna Hlynsdóttir (IS), Saulius Leonavičius & Vida Strasevičiūtė (LT), Robertas Narkus (LT), Augustas Serapinas (LT), Kristin Tårnesvik (NO)

Kuratoriai: Eglė Mikalajūnė ir Samir M’kadmi

Organizuoja: Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija

Vilniaus dailės akademijos projektui „Disciplina šiandien. Menininkų rezidencijų mainai ir parodos“ projekto nr. EEE-LT07-KM-01-K-01-035, skiriama EEE finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės parama pagal programą LT07 „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“, projektą taip pat remia Lietuvos kultūros taryba.