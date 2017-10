Startuoja trečiasis projektas „Jaunojo tapytojo prizas 2011“

Spalio 20 d. – lapkričio 12 d. Vilniaus dailės akademijos ekspozicijų salėje „Titanikas“ (II aukšte) veiks projekto finalininkų paroda.

Spalio 28 d., penktadienį, 18 val. įvyks projekto „Jaunojo tapytojo prizas 2011“ apdovanojimų vakaras VDA „Titanike“ (Maironio g. 3, Vilnius). Šio vakaro metu bus apdovanoti projekto laimėtojai bei pristatytas projekto katalogas.

Pagrindinis šio projekto tikslas – pristatyti perspektyviausius ir ryškiausius jaunosios kartos tapytojus, sudaryti galimybę visuomenei susipažinti su jaunųjų menininkų kūryba, o tikslinei auditorijai Lietuvoje ir užsienyje – meno kolekcininkams, meno vadybininkams ir kuratoriams – atrasti naujus talentus tiek Lietuvoje, tiek ir kaimyninėse Baltijos šalyse.

Trečius metus iš eilės vykstančiame projekte „Jaunojo tapytojo prizas“ dalyvavo 65 menininkai iš trijų Baltijos valstybių (Lietuva, Latvija, Estija). Po pirmojo vertinimo komisijos balsavimo etapo paaiškėjo penkiolika projekto finalininkų, kurie pretenduoja į projekto Jaunojo tapytojo prizas laimėjimus.

Visų projekte dalyvavusių menininkų darbų nuotraukas galima pamatyti suaktyvinus šią nuorodą: http://www.ypp.lt/lt/site/artists/2011

Spalio 21 – 28 dienomis delfi.lt, delfi.lv, delfi.ee portaluose vyks internetinis balsavimas, kurio metu bus renkamas Publikos prizo laimėtojas. Šiame balsavime savo nuomonę apie patikusį tapybos darbą galės pareikšti tiek lietuviai, tiek latviai ir estai. Visi delfi portalų lankytojai kviečiami išreikšti savo nuomonę, balsuojant už labiausiai patikusį menininko kūrinį.

Finalininkai / Parodos dalyviai:

Gailiūtė Milda (Lietuva) / Jacytė Ainė (Lietuva) / Jurcikas Jonas (Lietuva) / Jusionis Linas (Lietuva) / Karpavičiūtė Eglė (Lietuva) / Karpinska Anita (Latvia) / Klemmer Veiko (Eesti) / Kongi Kristi (Eesti) / Põld Laura (Eesti) / Povilaitytė Rūta (Lietuva) / Svirskaitė Justė (Lietuva) / Šarkovska Magone (Latvia) / Ulčickaitė Eglė (Lietuva) / Vainre Mart (Eesti) / Vaitkevičiūtė Lina (Lietuva)

Projekto „Jaunojo tapytojo prizas 2011“ tarptautinės vertinimo komisijos nariai:

Diana Barcevska, Nacionalinis Latvijos dailės muziejus, kuratorė, Latvija

Eglė Rakauskaitė, tarpdisciplininio meno kūrėja, Lietuva

Kaido Ole, tapytojas, Estija

Kęstutis Kuizinas, Šiuolaikinio meno centras, direktorius, Lietuva

Linas Liandzbergis, tapytojas, kuratorius, Lietuva

Lolita Jablonskienė, Nacionalinė Dailės Galerija, vadovė, menotyrininkė, Lietuva

Neringa Černiauskaitė, menotyrininkė, artnews.lt redaktorė, Lietuva

Solvita Krese, Latvijos šiuolaikinio meno centras, direktorė, Latvija

Sophie Lauwers, Meno centras BOZAR, direktoriaus pavaduotoja, Belgija

Vilmantas Marcinkevičius, tapytojas, JTP organizatorius, Lietuva

Svarbiausias organizatorių siekis – kad talentingi menininkai būtų įvertinti ir tobulėtų. Dėl šios priežasties ieškomi partneriai, galintys suteikti sąlygas menininkams gyventi, kurti ir tobulintis rezidencijose. Projekte „Jaunojo tapytojo prizas 2011“ kartu su solidžiu piniginiu priziniu fondu, kurį įsteigė mecenatai Dali Van Rooij Rakutyte, Mindaugas Raila ir Nicolas Ortiz šeima, bus skiriamos net dvi rezidencijos: Vilniaus dailės akademijos padalinys Nidos meno kolonija pagrindinio prizo laimėtojui suteikia dviejų mėnesių rezidenciją Nidoje, Lietuvoje. O antrus metus prie projekto prisijungianti Austrijos federacinės Respublikos švietimo, meno ir kultūros ministerija (BMUKK) skiria trijų mėnesių Artist-in-Residence rezidenciją Laudon, Austrijoje su 2.100 EUR stipendija. BMUKK sprendimu ši rezidencija atitenka išskirtinai lietuvių menininkui, kurį, iš visų į finalą patekusių lietuvių menininkų, išsirinks BMUKK komisija. Tai dar vienas netikėtumas ir galimybė tiems, kurie galbūt neužims aukštų pozicijų JTP‘11 tarptautinės komisijos vertinimų skalėje.

Pagrindinis „Jaunojo tapytojo prizas 2011“ prizas – 2500 EUR ir dviejų mėnesių rezidencija Nidos meno kolonijoje, Nidoje, Lietuvoje.

BMUKK prizas lietuvių menininkui: trijų mėnesių Artist-in-Residence rezidenciją Laudon, Austrijoje su 2.100 EUR stipendija (Prizas atitenka lietuvių menininkui, patekusiam į finalininkų dešimtuką. Prizo laimėtojas išrenkamas BMUKK sprendimu).

Paskatinamosios premijos:

II-osios vietos laimėtojo prizas: 500 EUR;

III-iosios vietos laimėtojo prizas: „DAILU – VISKAS DAILININKAMS IR MĖGĖJAMS“ dovanoja 1000 Lt čekį, apsipirkti menininkų reikmenų parduotuvėje.

Publikos prizas – DELFI prizas – nešiojamas kompiuteris.

Projekto organizatoriai: Julija Petkevičienė, Vilmantas Marcinkevičius.

Iliustracijoje: Jonas Jurcikas, Susitikimo pradžia, drobė, akrilas, 290x400cm, 2011.

Ainė Jacytė, O gal, mišri techn., 100x70cm. 2011.

Anita Karpinska, Jėzus Kristus buvo astronautas, drobė, aliejus, 100x70cm, 2011.

Eglė Karpavičiūtė, Nutapytas gatavas objektas readymade.Marcel Duchamp Fountain, drobė, aliejus, 38x50cm, 2011.

Eglė Ulčickaitė, The moon was so stunning. Kristina, Kristina, drobė, aliejus, 120x140cm, 2011.

Justė Svirskaitė, Approximate, mišri techn., 2011.

Kristi Kongi, Transformer, drobė, aliejus, 90x100cm, 2010.

Laura Pold, Lova, drobė, akrilas, 200×200 cm, 2010.

Lina Vaitkevičiūtė, Be pavadinimo, drobė, aliejus, 150×100 cm, 2011.

Linas Jusionis, Atsikartojimas, drobė, akrilas, 120×160 cm, 2011.

Magone Šarkovska, Kas vyksta, drobė, aliejus, 65×92 cm, 2011.

Mart Vainre, In the right place at the right time, always, drobė, aliejus, 210×130 cm, 2011.

Milda Gailiūtė, Tuštuma, drobė, aliejus, 150 x 200 cm, 2011.

Rūta Povilaitytė, Be pavadinimo, drobė, aliejus, acetonas, 60x60cm, 2011.

Veiko Klemmer, To nebuvo, drobė, aliejus, 140×200 cm, 2011.