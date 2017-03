Projektų erdvė „Sodų 4“ Stokholmo nepriklausomų meno erdvių mugėje „Supermarket“

Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga (LTMKS) ir projektų erdvė „Sodų 4“ kovo 23–26 d. prisistatys Stokholme, Švedijoje vyksiančioje nepriklausomų meno erdvių mugėje „Supermarket“, sukviesiančioje 74 menininkų erdves iš 45 pasaulio miestų keturių dienų trukmės renginiui. „Sodų 4“ šiemet bus vienintelė dalyvė iš Baltijos valstybių (ankstesniais metais joje yra dalyvavę po vieną ar daugiau erdvių, daugiausia iš Latvijos bei Estijos).

LTMKS prisistatys kaip dvidešimtmetį gyvuojanti tarpdisciplininio meno asociacija – idėjų menininkų, jų meno kūrinių, leidinių, fizinių projektų erdvių, renginių bei įvykių visuma. „Supermarket“ auditorijai bus pristatyti LTMKS narių Kęstučio Šapokos bei Benignos Kasparavičiūtės video kūriniai su tekstais, fotografijomis ir performansų dokumentacija bendru pavadinimu „We just want to express ourselves“ („Mes tik norime išreikšti save“). Šiuo „Sodų 4“ dalyvavimu bus siekiama ne tik supažindinti kitų šalių nepriklausomų meno erdvių tinklo dalyvius, menininkus bei Stokholmo šiuolaikinio meno auditoriją su Lietuvos meniniu kontekstu ir organizacijos bei projektų erdvės veikla, bet ir komunikuoti pagrindines tokio pobūdžio mugės bei nepriklausomų meno erdvių idėjas apskritai.

„Supermarket“ meno mugėje netrūks ne tik jau anksčiau dalyvavusių bet ir naujų erdvių bei menininkų. Šalia Europos ir Skandinavijos erdvių prisistatys meno iniciatyvos iš Argentinos, Irano, Egipto. Pirmą kartą į šį renginį atvyks Galería Metropolitana iš Čilės, L’Atelier Observatoire/Madrassa iš Maroko ir Brodac galerija iš Bosnijos ir Hercegovinos. Nuo pat pirmosios meno mugės 2006–aisiais renginio organizatoriai akcentavo platų kasmet aptariamų temų, susijusių su menininkų iniciatyvomis, spektrą. Dešimtosios „Supermarket“ mugės metu pernai buvo aptarti menininkų erdvių pokyčiai per pastarąjį dešimtmetį. Šių metų mugės tema – intymumas ir kaip mes jį išlaikome pasaulyje, kuris iš esmės veikia prieš intymumą.

„Supermarket“ 2017 numatyta ir viešų renginių programa – vyks pokalbiai ir performansai, pristatymai, bus dalijamasi patirtimi, taip pat vyks šios srities profesionalų tinklo susitikimų programos renginiai.

Kada? 2017 kovo 23–26, spaudos konferencija 2017 kovo 22, 15 val.

Kur? Svarta huset, LM Ericssons väg 26, Telefonplan, Stockholm, Sweden

„Supermarket“ – tai menininkų inicijuota meno mugė. Menininkų įkurtos meno erdvės bei panašios iniciatyvos iš viso pasaulio šios mugės metu pristato šimtų menininkų kūrinius.

Turėdama aiškią misiją bei rengdama profesionalų tinklo susitikimų programą „Supermarket“ iniciatyva tapo unikalia kasmetine menininkų iš Švedijos ir viso pasaulio platforma.

