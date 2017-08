Paroda „Jūros veidrodis (Žalčio pasaka)“ VDA Nidos meno kolonijoje

Liepos 16 dieną Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijoje (E.A. Jonušo g. 3, Nida) atidaryta paroda „Jūros veidrodis (Žalčio pasaka)“, veikianti kaip intervencija, pranašystė ir radijo žurnalas.

Jūros oda grąžina mūsų žvilgsnį, bylodama apie nepažintas gelmes, kitų kraštų pasakas ir tautų kraustymąsi. Jūroje visuomet yra kažkas, kas žadina mūsų kūnuose esančią druską ir vandenį, vilioja ir atstumia tuo pat metu. Kažkas, ką žinojome, bet pamiršome. Mitai siūlo simbolius, kurie mūsų sielas jungia su visatos srautais, istorijos prieštaromis ir analogijomis.

„Jūros veidrodis (Žalčio pasaka)“ yra polifoninė parodos pavidalo pranašystė, intervencijų serija ir radijo žurnalas, kuruojamas The Many Headed Hydra (Daugiagalvės hidros) kolektyvo. Atsigręždama į jūrą kaip į veidrodį, o į žaltį kaip į apgaviką, daugiagalvė hidra šįkart išnyra Nidos meno kolonijoje, kad iš kraštovaizdžio, kūno ir galios susikirtimų supintų naują pasaką.

Jūros veidrodis (vok. Meeresspiegel) meta iššūkį įsitikinimui, kad jūra yra tik paviršius, kuriuo žvilgsnis pasiekia horizontą. Atsigręžti į jūros veidrodį reiškia judėti gilyn ir pripažinti egzistuojant skirtingus laiko ir erdvės matavimus: parodoje „Jūros veidrodis (Žalčio pasaka)“ orakulai byloja, kad Pietų ir Šiaurės dykumų peizažus – džiūstančią Aralo jūrą ir Kuršių nerijos Mirusias kopas – sieja anaiptol ne vien kolonijinio žemės naudojimo sukelti ekologiniai modernybės sukrėtimai. Šie orakulai šnabžda apie žvejus iš Kazachstano ir kitų Sovietų Sąjungos vietų, po Antrojo pasaulinio karo perkeltus į Kuršių neriją tam, kad atkurtų žvejybos pramonę ir atliktų karo tarnybą. Pasitekdami žinomą lietuvių liaudies pasaką apie Eglę žalčių karalienę – istoriją, kuri amžiams bėgant migravo iš Indijos per Kazachstaną į Lietuvą, Turkiją ir Vokietiją – jie pasakoja apie kūno transformacijas, apie diasporas, paribių kultūras ir apie (post)militaristinį vyriškumą.

Sekdama vingiuojančia ateities, praeities ir dabarties jūros kranto linija, JŪROS VEIDRODIS (Žalčio pasaka) viešais skaitymais, performansais ir radijo transliacija išsilieja į parodos erdvę supantį kraštovaizdį. Kopų šokiai, kompostinio pokerio lošimai, kibernetinių orakulų pranašystės, sąmoningas sapnavimas ir gilaus laiko mitologinė programėlė pasakoja daugiaprasmes istorijas, slystančias nuo dvišako žalčio liežuvio. Pasitelkdama vaizduotę, atmintį, verbalinę ir vizualinę komunikaciją paroda žvelgia į pasaulio vandenis kaip į istorinių topografijų ir politinių bendrysčių talpyklas.

Po pasirodymo VDA Nidos meno kolonijoje „Jūros veidrodis (Žalčio pasaka)“ vėl „išnirs“ meno erdvėje District Berlin 2017 m. spalio 19–gruodžio 6 dienomis.

Kuratorės: The Many Headed Hydra (Emma Haugh, Suza Husse)

Dalyviai: Bryndis Björnsdottír, Cooltūristės, Ieva Epnere, Daniel Falb, Sonja Gerdes, Ulrike Gerhardt, Golden Diskó Ship, Emma Haugh, Suza Husse, Almagul Menlibayeva, Sondra Perry, Virgilijus Šonta, Elsa Westreicher

Paroda veikia 2017 m. liepos 16 – rugpjūčio 27 d., kasdien nuo 12:00 iki 20:00, išskyrus pirmadienį

Uždarymo programa rugpjūčio 26 d.

17:30 – 19:00

Menininkės Bryndís Björnsdóttir performansas Landráð II: atkasinėjimas (pradžia prie įėjimo į VDA Nidos meno kolonijos parodų salę)

19:00 – 20:30

Golden Diskó Ship ir The Many Headed Hydra radijo žurnalas Jūros veidrodis (Žalčio pasaka) (tiesioginė transliacija parodoje ir per Neringa FM)

Projektą organizuoja Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija ir District Berlin

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos kultūros ministerija, Goethe’s institutas Lietuvoje, Airijos meno taryba ir Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programa

Daugiau informacijos: http://nidacolony.lt/lt/parodos/juros-veidrodis-zalcio-pasaka-2017-07-16-08-27

Parodos „Jūros veidrodis (Žalčio pasaka)“ vaizdas, VDA Nidos meno kolonija, Neringa, 2017

Virgilijus Šonta, Juodas kalnas, sidabro bromido atspaudas ant plastiku dengto popieriaus, 30.5 × 42.5 cm, 1985

Golden Diskó Ship, Įsivaizduojami berniukai, nematomas laužas, priešistorinis šmėklų vakarėlis, 3 vinilinės plokštelės, 2017, 2014, 2012

The Many Headed Hydra (Emma Haugh ir Suza Husse), Pranašystės vėliavos Jūros veidrodžiui, šilkografija ant rankomis dažytos medvilnės, kintamas dydis, 2017 ir Virgilijus Šonta, Juodas kalnas, sidabro bromido atspaudas ant plastiku dengto popieriaus, 30.5 × 42.5 cm, 1985

The Many Headed Hydra (Emma Haugh ir Suza Husse), Pranašystės vėliavos Jūros veidrodžiui, šilkografija ant rankomis dažytos medvilnės, kintamas dydis, 2017

Parodos „Jūros veidrodis (Žalčio pasaka)“ vaizdas, VDA Nidos meno kolonija, Neringa, 2017

Ulrike Gerhardt, Po Aralo jūros: išeiviški Almagul Menlibayevos sapnovaizdžiai, esė, kadras iš Almagul Menlibayevos filmo Transoksianos sapnai, atspaudas ant plakato 29.7 × 42 cm, 2017

Cooltūristės, Mis(s)apropriacija. Eglė žalčių karalienė, instaliacija, mišri technika, 2017 ir Sondra Perry, Juoda mergina kaip kraštovaizdis, vieno kanalo spalvota begarsė HD vaizdo projekcija, 9:44 min, atlieka Dionne Lee, 2010

Cooltūristės, Mis(s)apropriacija. Eglė žalčių karalienė, instaliacija, mišri technika, 2017

Cooltūristės, Mis(s)apropriacija. Eglė žalčių karalienė, instaliacija, mišri technika, 2017

Cooltūristės, Mis(s)apropriacija. Eglė žalčių karalienė, instaliacija, mišri technika, 2017

Ieva Epnere, Gyvų prisiminimų jūra, vilna, šilko gobelenas, 92×70 cm, 2016

Parodos „Jūros veidrodis (Žalčio pasaka)“ vaizdas ir Sonja Gerdes Talismanas deguonies stimuliatoriui, chromuotos bronzos talismanas, 23×3×8 cm, 2014, pirmame plane

Virgilijus Šonta, Daiktai ir formos, sidabro bromido atspaudai ant archyvinio popieriaus, 27×40 cm, 1978

Virgilijus Šonta, Daiktai ir formos, sidabro bromido atspaudai ant archyvinio popieriaus, 27×40 cm, 1978

The Many Headed Hydra (Emma Haugh ir Suza Husse), Pranašystės vėliavos Jūros veidrodžiui, šilkografija ant rankomis dažytos medvilnės, kintamas dydis, 2017 ir Virgilijus Šonta, Plunksna, sidabro bromido atspaudai ant archyvinio popieriaus, 20×35 cm, 1985

The Many Headed Hydra (Emma Haugh ir Suza Husse), Jūros kūno infrastruktūros atvaizdas, Žurnalas#01, ofsetinė spauda ant popieriaus, 16.5×23.8 cm, 2016

Cooltūristės, Mis(s)apropriacija. Eglė žalčių karalienė, performatyvi ekskursija su virtualiais elementais, 2017

Cooltūristės, Mis(s)apropriacija. Eglė žalčių karalienė, performatyvi ekskursija su virtualiais elementais, 2017

Emmos Haugh nuotraukos