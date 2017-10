Jay Gard paroda „It’s the Frame Not the Painting“ JMVC

Iki spalio 21 d. Jono Meko vizualiųjų menų centre veikia Jay Gard paroda „It’s the Frame Not the Painting“.

Parodoje „It’s the Frame Not the Painting“ pristatoma nauja Jay Gard skulptūrinių objektų serija. Parodos dėmesio centre atsiduria ne pats meno kūrinys, bet jo pagalbinė dalis – paveikslo rėmai. Parduotuvėje nupirkti paveikslo rėmai atskiria kūrinį nuo jį supančio pasaulio. J. Gard išpjauna vieną dalį, išdidina ją iki penkių metrų ilgio ir tokiu būdu sukuria naują rėmo buvimo būdą. Parodoje „It’s the Frame Not the Painting“ transformuojamas požiūris į daiktus bei meno gamybos ir sklaidos reikšmę.

Jay Gard (gimė 1984 m. Halėje, Vokietija) studijavo Leipcigo vizualiųjų menų akademijoje bei Halės menų ir dizaino universitete. Pastaruoju metu menininkas savo parodas pristatė Berlyne, Kopenhagoje ir Niujorke. J. Gard savo darbuose nuolat balansuoja tarp meno ir dizaino disciplinų, svarsto estetinės formos pamatų klausimus, tyrinėja jau tūkstančius metų gaminamus daiktus ir objektus. Pastarąjį dešimtmetį J. Gard nuolatos kuria skulptūras, daiktus ir objektus. Šių objektų formos primena kompiuterinės grafikos vektorinius principus. Menininko kuriami objektai žaidžia su funkcija: mėgdžioja arba slepia ją. Jay Gard neprogramuoja, o tiesiog kuria pasaulį pjūklu, kampiniu šlifuokliu ir elektriniu suktuvu.

Kuratorė Giedrė Malūkaitė

Rėmėjas Goethe’s institutas Lietuvoje

Parodos bičiuliai: Jono Meko vizualiųjų menų centras, Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija

Nuotraukos: Jay Gard