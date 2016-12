Gerdos Paliušytės paroda „A Desire For Things To Work“ Amsterdame

Gruodžio 16 d., 19 val. NEVERNEVERLAND projektų erdvė Amsterdame pristato “A Desire For Things To Work”: pirmą personalinę Gerdos Paliušytės parodą Olandijoje bei jos naujo filmo premjerą tokiu pačiu pavadinimu. Paroda veiks: gruodžio 16 – 18 d., šeštadienį – sekmadienį 11 – 17 val. Uždarymo renginys – muzikos sesija su Toby Paul vyks gruodžio 18 d. sekmadienį, 13 – 17 val.

Didžiojo karo izoliacijos metu, aš netikėtai aptikau žurnalo „English Strand” leidimą. Jame, apart keletos beprasmių publikcijų, aš perskaičiau istoriją apie jauną porą, atsikrausčiusią į baldais apstatytą butą, kuriame randasi keistos formos medinis stalas, dekoruotas krokodilų formos raižiniais. Vakarui artėjant, bute pradeda sklisti nepakeliamas ir labai specifinis kvapas, taigi nuomininkai, tamsoje kliūdami už daiktų, tariamai regi kažką, sunkiai įvardijamo, sklendinčio virš laiptų. Trumpai tariant, galime spėti, kadname vaidenasi šmėkliškos krokodilų figūros, kad medinės pabaisos atgijo tamsoje ar kažkas panašaus. Tai buvo gan naivi istorija, bet jos sukeltas efektas buvo išskirtinai nejaukus.

Ši asmeninė Froido istorija buvo įtraukta į jo žymiają esė “The Uncanny” (1919 m.) (lt. nejaukumas, šiurpumas, slėpiningumas, nejauka) ir nuo to laiko sėkmingai vaidenasi įvariuose diskursuose. Nors esė kontekste ši istorija iliustruoja nuotolį nuo to, kas pažįstama, arba tai, kas šmėkliška, bet kartu ir keistai patrauklu, Paliušytės parodoje daugiau dėmesio skiriama krokodilų figūroms negu pačiai “uncanny” idėjai. Parodoje atkreipiamas dėmesys į judančias ir neramias estetines formas, jų kismą santykyje su aplinka (tokiais pavyzdžiais galėtų būti skirtingos tos pačios spalvų kombinacijos panaudojimo būdai arba hiphopo muzikos universalumas ir transformuojanti galia), priklausomumo troškimą (Froido krokodilai?) bei iš to sekančius susidūrimus ir persiklojimus.

Parodoje pristatomi du Paliušytės filmai specialiai jiems sukurtoje architektūrinėje aplinkoje: “A Desire For Things To Work” (‘12min, 2016) and “The Road Movie” (’25min, 2015).

Parodos treileris (muzika sukurta Ulijonos Odišarijos):

Gerda Paliušytė (g. 1987, Vilnius) yra lietuvių video menininkė ir kuratorė, šiuo metu gyvenanti Amsterdame. Savo veikloje ji tyrinėja įvairių reprezentacijos būdų ribas, individualizuojančio žvilgsnio ieškodama renginių, videodarbų, parodų ir laikinų institucijų formomis. Jos fimai nesenai pristatyti XII Baltijos Trienalėje bei Kunstraum galerijoje, Londone.

Daugiau informacijos:

www.gerdap.lt

www.thegardens.lt

A Desire For Things To Work yra dalinai remiama AFK – the Amsterdam Fund for the Arts.