Vėl kviečia medijų meno festivalis „ENTER’15“

Gegužės 11 d. 17.00 val. Šiaulių dailės galerijoje (Vilniaus g. 245) atidaromas medijų meno festivalis ENTER’15.

MEDIJŲ MENO FESTIVALIO ENTER’15 PROGRAMA

2017 m. gegužės 11 – 31 d.

Šiaulių dailės galerija, Vilniaus g. 245

Gegužės 11 d., ketvirtadienis

ENTER ATIDARYMAS IR PARODOS. 17 val.

Das Vegas. Paroda „Įvertinimas“ ir performansas „Meno vertė/Aukcionas“.

Geistės Kinčinaitytės ir James Wilkie instaliacija „Apie vaizdo kūną / notes on the body of the image“.

Kristinos Inčiūratės projekto „Kompostas“ pristatymas. Muzikinis performansas pristatymo metu – 17.30 ir 18.00 val. Dalyvauja berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ nariai.

Šiaulių dailės galerija, Vilniaus g. 245

Gegužės 20 d., šeštadienis

MENIŠKIAUSIO ROBOTO KONKURSAS. 14 val.

Robotų konstruktorių ir menininkų kūrybinės laboratorijos „RobArt“ rezultatai.

Gegužės 15 – 20 dienomis robotikos entuziastai ir menininkai, pradedantys ir pažengę robotų konstruktoriai kviečiami į medijų meno festivalio ENTER’15 kūrybinę laboratoriją „RobArt“. Baigiamajame renginyje gegužės 20 d., visuomenei bus pristatyti kūrybiniai laboratorijos rezultatai.

Renginys nemokamas.

Šiaulių dailės galerija, Vilniaus g. 245

Gegužės 26 d., penktadienis

ENTER KINAS IR GARSAS. 17 val.

Medijų meno “Enter’15” festivalio konkursinė trumpametražių filmų peržiūra ir nugalėtojų apdovanojimai. Grupės „Trintukas prieš tikrovę“ medijų meno performansas LO(L).

Renginys nemokamas.

Koncertų salė “Saulė”, Tilžės g. 149

Filmų kūrėjai, veiksmas prasideda!

Medijų meno festivalis „Enter 15“ vėl skelbia trumpametražių filmų konkursą.

Suteikiame jums KINO EKRANĄ, susitikimo vietą, smalsią auditoriją ir profesionalios komisijos dėmesį!

Vertinsime originalumą, meniškumą ir technines filmo subtilybes!

Tai dar ne viskas – trys filmai bus įvertinti piniginiais prizais: I vieta – 700 Eur., II vieta – 500 Eur., III vieta – 300 Eur.

Laukiame Jūsų filmų iki 2017 m. gegužės 15 d. adresu: siauliudailesgalerija@gmai l.com, Šiaulių dailės galerija, Vilniaus g.245, Šiauliai.

Nepamiršk užsiregistruoti, tai būtina!

Konkurso registracijos forma

http://goo.gl/forms/ EQZ45IvkcI

Konkurso nuostatai

https://drive.google.com/ file/d/ 0B14UE1rEDeLaTmN2V0NNOFQwRk 0/view?usp=sharing