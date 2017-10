VDA Nidos meno kolonijos paroda „Jūros veidrodis (Žalčio pasaka)“ išnirs Berlyne

Vasarą Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijoje eksponuota grupinė paroda „Jūros veidrodis (Žalčio pasaka)“ persikelia į Berlyną. The Many Headed Hydra (Daugiagalvės hidros) kolektyvo kuruota ekspozicija išnirs po šiuo pseudonimu veikiančių menininkių ir kuratorių Emmos Haugh ir Suzos Husse įkurtoje meno erdvėje District Berlin. Spalio 19 dieną atidaromą parodą papildė nauji menininkai ir specialiai parodai sukurti jų kūriniai. Iki gruodžio vidurio besitęsiančioje parodos renginių programoje – pokalbiai, skaitymai, performansai ir dirbtuvės.

Daugiau nei dviejų tūkstančių lankytojų vasarą Nidos meno kolonijoje sulaukusi paroda kvietė atsigręžti į jūrą ir tarpkultūrinę mitologiją. Trylikos užsienio ir lietuvių menininkų darbuose, istorijos gretintos ne tik su šiandienos aktualijomis, bet ir tarpusavyje. Nidoje eksponuotą parodos kūną mitu apie tarprūšiškumą apipynė Almagul Menlibayevos kūrinys, gimęs Aralkumo dykumos ekologinės katastrofos peizaže. Kartu su lietuvių liaudies pasakoje apie Eglę žalčių karalienę vykstančia žmogaus-roplio ir žmogaus-medžio transformacija, parodos kūną taip pat transformavo Cooltūrisčių ir Bryndis Björnsdottír performansai. Ši parodos leitmotyvu tapusi, iš Indijos per Kazachstaną į Lietuvą, Turkiją ir Vokietiją atsiritusi gerai žinoma istorija kvietė pagalvoti apie migraciją ir nacionalizuotas kultūras. Sondros Perry darbe afrofuristinis jūros, odos ir žvilgsnio mirgėjimas, veidrodžiu tampančio kūno abstrakcijose peraugo į Virgilijaus Šontos Kuršių nerijoje aštuntajame ir devintajame dešimtmetyje darytas queer fotografijas. Antrą kartą, šįkart District meno erdvėje išnyrančiam parodos kūnui užauga kelios naujos galvos, už hidrą kalbėsiančios jau Berlyno kontekste.

Vokietijoje eksponuojama paroda, pirmosios, rodytos Nidoje, pasivaidenimai ir radijo žurnalas įtraukė naujus dalyvius ir specialiai sukurtus jų kūrinius. Be Nidos meno kolonijoje rodytų menininkų darbų, District meno erdvėje bus pristatyta ir Caspar Jade Heinemann, Sonja Gerdes, Ashkan Sepahvand, Jessica Lauren Elizabeth Taylor bei Anti*Preuss kūryba. Parodą ir iki gruodžio vidurio truksiančią renginių programą atidarys ir The Many Headed Hydra #02 žurnalo pristatymas. Atidarymo įvykis – tai fragmentų ir garsų vėrinys, kurio centre – eksperimentinis radijo žurnalas. Kaip atsakas Golden Disko Ship vykdomiems projektams, šis bus išleistas kasetės pavidalu. Radijo žurnalas, pirmą kartą gyvai transliuotas radijo stotyje Neringa FM, šįkart virs Golden Disko Ship atliekamu parodos atidarymo koncertu.

Parodos dalyviai: Anti*Preuss, Bryndis Björnsdottír, Cooltūristės, Ieva Epnere, Daniel Falb, Sonja Gerdes, Ulrike Gerhardt, Golden Diskó Ship, Caspar Jade Heinemann, Almagul Menlibayeva, Sondra Perry, Ashkan Sepahvand, Virgilijus Šonta, Jessica Lauren Elizabeth Taylor, The Many Headed Hydra, Elsa Westreicher

Parodos renginių programa:

Spalio 19 d.

18 val. Parodos atidarymas ir žurnalo pristatymas

19 val. Casparo Heineman kūrinio „Pemza“ skaitymas

20 val. Pokalbis apie Ulrikes Gerhardt esė „Po Aralo jūros: išeiviški Almagul Menlibayevos sapnovaizdžiai“ kartu su autore ir Almagul Menlibayeva

21 val. Gyvas performatyvus Golden Diskó Ship radijo koncertas „Jūros žvilgsnis (Žalčio pasaka)“ ir antrojo The Many Headed Hydra žurnalo numerio pristatymas

Lapkričio 18 d.

16 val. Bryndís Björnsdóttir performansas „Landráð II: atkasinėjimas“

Gruodžio 6 d.

17–21 val. Anti*Preuß dirbtuvės. Pasakojimai, skaitymai ir sukreivinimai sunarstyti The Many Headed Hydra ir Joerg Franzbecker (tik dešimčiai dalyvių, registracija press@district-berlin.com iki lapkričio 30 d.)

Gruodžio 14 d.

18–22 val. Daugiabalsio video projekto „Mano mamos gimtinė“ premjera. Projektą pristato autorė Jessica Lauren Elizabeth Taylor, bendradarbiaudama su Astrid Gleichmann. Dalyvauja Camalo Gaskin, Tobi Ayedadjou, Niv Acosta, Natalie Anguezomo Mba Bikoro, Margaux Coker ir Fannie Sosa

Paroda „Jūros veidrodis (Žalčio pasaka)“ veikia spalio 20–gruodžio 16 dienomis, trečiadienį – sekmadienį, nuo 15 iki 19 val. District Berlin erdvėje (Bessemerstraße 2-14, 12103 Berlynas).