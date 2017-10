VDA Klaipėdos fakultete – kroatų dizainerio Boris Ljubičić paroda „New Look Croatia.“

Spalio 4 d., trečiadienį, 17 val. Vilniaus dailės akademijoje, Klaipėdos fakultete (Daržų g. 18, Klaipėda) bus pristatyta garsaus kroatų dizainerio Boris Ljubičić paroda „New Look Croatia“.

Boris Ljubičić yra vienas garsiausių Kroatijos dizainerių, kuriantis vizualios tapatybės, plakatų, televizijos ir tinklapių dizaino srityse. Vienas drąsiausių jo projektų – gana jaunos ir santykinai mažai žinomos šalies – Kroatijos Respublikos – vizualinės tapatybės sukūrimas. Nuo 1990 m. kurtas projektas buvo visiškai nauja vizualinio identiteto idėja, kuri integravo ekonomiką, medijas, reklamą, kultūrą ir kitus elementus į unikalų ir lengvai atpažįstamą Kroatijos vizualinį kodą. Tam tikslui dizaineris pasitelkė du savo mėgstamus objektus – kvadratą ir apskritimą. Per 20 darbo metų B. Ljubičić sukūrė daugiau nei 100 projektų, kurie yra tapę įvairių valstybinių įstaigų veidais. Dizainerio darbai yra pelnę tarptautinius apdovanojimus ir yra suvokiami kaip Kroatijos vizualinis identitetas, dėl savo išskirtinumo lengvai atpažįstamas globaliame dizaino ir vizualinės komunikacijos pasaulyje. Be to, projektas sulaukė daugybės tarptautinių apdovanojimų bei pripažinimo.

Dizaineris Boris Ljubičić (gim. 1945 m.) Zagrebo dailės akademijoje 1968 m. baigė tapybos studijas, savo kvalifikaciją vėliau tobulino užsienyje. 1987 metais Zagrebe įkūrė savo studiją „Studio International“, kurios veikla yra vizualinė komunikacija, produktų dizainas ir medijos.

Paroda „New Look Croatia“ pristato šią Kroatijos Respublikos vizualinio identiteto koncepciją. Parodą atidarys Kroatijos Respublikos ambasados Lietuvoje laikinasis reikalų patikėtinis Krešimir Kedmenec ir Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.

Paroda veiks iki 2017 m. spalio 31 d.

Ši paroda yra vienas iš daugelio Kroatijos ambasados viešosios diplomatijos renginių, kurių tikslas yra skleisti kroatų kultūrą Lietuvoje ir skatinti lietuvius domėtis šia šalimi.

2017 m. spalio m. 4 d. Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultete (Daržų g.18) 14. 00 val. įvyks autoriaus dizainerio Boris Ljubičić vieša paskaita. Jis supažindins su savo kūryba, aptars grafinio dizaino vystymosi tendencijas.