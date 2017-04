Trečiasis edukacinės paskaitų serijos „Pažintis su šiuolaikiniu menu” pokalbis: menas ir mokslas

Meno ir edukacijos centras Rupert kviečia į trečiąjį edukacinės paskaitų serijos „Pažintis su šiuolaikiniu menu” pokalbį. Susitikimo svečiai – kuratorė, Arts at CERN programos vadovė Monica Bello, menininkas Julijonas Urbonas ir diplomatas Rytis Paulauskas. Renginio metu aptarsime meno ir mokslo santykį ir šia tema plėtojamus projektus, ypatingą dėmesį skiriant Arts at CERN programai, skatinančiai dialogą tarp meninių idėjų ir dalelių fizikos. Praėjusiais metais Arts at CERN kartu su Rupert skelbto konkurso metu, pirmą kartą Lietuvos menininkams buvo pasiūlyta galimybė atlikti mėnesio trukmės rezidenciją Europos branduolinių tyrimų organizacijoje CERN ir įgyvendinti tiriamąjį meninį projektą bendradarbiaujant su centro mokslininkais. Tarptautinė žiuri daug susidomėjimo sulaukusio konkurso metu išrinko menininko Julijono Urbono projektą. Europos branduolinių tyrimų centre (CERN) Urbonas tyrinėjo choreografinę dialektiką tarp gravitacijos ir elementariųjų dalelių – tarp mikro ir makro fizikos. Vienas iš pagrindinių tiriamų klausimų buvo, kaip patirti visu kūnu mikro skalę taip, kaip patiriame gravitaciją makro skalėje.

Renginys vyks ketvirtadienį, balandžio 27 d., 18:30 val. meno inkubatoriuje Pakrantė (Vaidilutės g. 79, Vilnius). Pokalbį moderuos Rupert direktorė, kuratorė Justė Jonutytė.

Mónica Bello yra kuratorė, tarptautinių projektų, nagrinėjančių meninio tyrimo ir tarpdisciplininių inovacijų galimybes, iniciatorė. Šiuo metu Mónica Bello yra Arts at CERN programos vadovė Europos branduolinių tyrimų organizacijoje, Ženevoje. Nuo 2010 m. iki 2015 m. ji vadovavo „VIDA“, tarptautiniam meno konkursui, kurį įkūrė „Telefonica“ fondas Madride. Nuo 2008 m. iki 2010 m. inicijavo edukacijos skyriaus įkūrimą „Laboral meno centre“, Ispanijoje, kuris vykdė eksperimentinės mokytojų programas, bendradarbiavo su universitetais. Bello reguliariai dalyvauja įvairiose žiuri ir patarėjų tarybose bei skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose.

Julijonas Urbonas yra menininkas, dizaineris, tyrėjas, inžinierius, Vilniaus dailės akademijos prorektorius, Londono Karališkojo meno koledžo doktorantas. Savo kūryboje Urbonas apjungia įvairias disciplinas, įgyvendina meno ir mokslo tyrimus, gilinasi į technologijų ir meno sąveiką. Nuo vaikystės Julijonas domėjosi pramogų parkų vystymu, o nuo 2004 m. trejus metus pats vadovavo Klaipėdos pramogų parkui. Jis susižavėjo, kaip pats tai įvardina, atrakcionuose kūniškai patiriama „gravitacine estetika“, kuri ilgainiui tapo jo tyrinėjimų objektu. Jo kūryba yra apdovanota įvairiais prizais, tarp kurių – vienas prestižiškiausių apdovanojimų naujųjų medijų menų srityje – Prix Ars Electronica (2010).

Rytis Paulauskas yra ambasadorius, šiuo metu einantis Informacijos ir viešųjų ryšių departamento direktoriaus pareigas užsienio reikalų ministerijoje. 2012-2016 m. ėjo ambasadoriaus, LR nuolatinio atstovo pareigas prie JT ir kitų tarptautinių organizacijų biuro Ženevoje. R. Paulauskas baigė teisės studijas Vilniaus universitete, stažavosi tarptautinėje teisės akademijoje Hagoje bei baigė magistro programą Tufto universiteto Flečerio teisės ir diplomatijos mokykloje ir studijavo Harvardo universiteto J. F. Kenedžio vyriausybės mokykloje.