Tarptautinė konferencija „Fast Forward: Women in Photography“ NDG

Lapkričio 3–4 d. Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius) vyks tarptautinė konferencija „Fast Forward: Women in Photography“, kurią su užsienio partneriais organizuoja Lietuvos fotomenininkų sąjunga ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos muziejaus padalinio Vito Luckaus fotografijos centras. Konferencijoje siekiama aptarti moterų fotografių vaidmenį Baltijos ir buvusio Rytų bloko šalių kultūriniame, socialiniame ir politiniame kontekste rezultatus. Temų spektras itin platus: nuo emancipacinio fotografijos vaidmens praeityje iki politinio aktyvizmo, nuo meninio vaizdų archyvų pritaikymo iki naujo lyčių reprezentavimo. Konferencijoje fotografijos tyrinėtojai ir menininkai taip pat aptars fotografių iš Indijos, Mianmaro, Norvegijos ir Jungtinės Karalystės kūrybą.

Konferencija nemokama, be registracijos. Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų (su sinchroniniu vertimu).

Pranešėjai: dr. Ieva Burbaitė, prof. Anna Fox, dr. Dragana Jurisic, Laima Kreivytė, Monika Krikštopaitytė, Sandra Križić Roban, Jana Kukaine, Grace Lau, Mallika Leuzinger, prof. Sigrid Lien, dr. Amak Mahmoodian, Aurelija Maknytė, dr. Adam Mazur, Daniela Mrázková, Ella Murtha, dr. Agnė Narušytė, Nestan Nijaradze, Rebeka Põldsam, dr. Alistair Scott, dr. Teza Soe, prof. Val Williams.

Renginio kuratorės: prof. Anna Fox, dr. Agnė Narušytė, dr. Jean Wainwright, prof. Val Williams (moderatorės), Maria Kapajeva, Ieva Meilutė-Svinkūnienė.

Organizatoriai: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos muziejaus padalinys Vito Luckaus fotografijos centras, University for the Creative Arts (UCA), Photography Archive Research Centre (PARC) at University of the Arts London.

Partnerė – Nacionalinė dailės galerija.

Išsamią parodos programą galite rasti čia.

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba