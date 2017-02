Susitikimas su tyrėja ir kuratore Beatrice Leanza „Nutrūkusių ryšių architektūra: dizaino kultūra ir Kinija“ NDG

Vasario 15 d. (trečiadienį) , 19 val. Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius) vyks Architektūros [pokalbių] fondo rengiamas pokalbis su tyrėja ir kuratore Beatrice Leanza (Kinija/Italija) „Nutrūkusių ryšių architektūra: dizaino kultūra ir Kinija“.

Remdamasi naujausia savo knyga „Įveiksmintos idėjos – kritinio dizaino praktikos Kinijoje“, Beatrice Leanza apžvelgs moksliniais tyrimais ir realia praktika grįstas iniciatyvas, kylančias iš Kinijos konteksto, ir jų įgyvendinimą lydinčius kritinius momentus. Nagrinėjami atvejai atskleidžia interesą atkurti dalyvavimo kultūrą miestuose ir per kultūrinį bei socialinį gyvenimą reabilituojančias metodikas kreipia dėmesį į nutrūkusius ar nebeveiksnius gamybinius, paveldo ir vietos santykius. Pristatymas koncentruotas į projektus, kurie remdamiesi bendradarbiavimo praktika, padeda suderinti iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų nukreiptus požiūrius ir skatina permąstyti šiandieninio situacinio žinojimo ir vietos identiteto sąvokas.

Beatrice Leanza – tyrėja ir kuratorė, nuo 2002 m. gyvenanti Pekine. Beatrice yra baigusi Azijos magistrantūros studijas Ca’Foscari universitete Venecijoje, kur daugiausiai dėmesio skyrė Azijos ir šiuolaikinio Kinijos meno istorijai. Kuratorės karjerą Beatrice pradėjo dirbdama kartu su menininku Ai Weiwei, jo dar 1990 m. įkurtoje alternatyvioje meno erdvėje “China Art Archives and Warehouse” (CAAW). Laikui bėgant Beatrice darbai fokusavosi į praktinius ir teorinius šiuolaikinių miestų tyrinėjimus, žvelgiant iš Kinijos perspektyvos.

Nuo 2013 m. Beatrice dirbo Pekino dizaino savaitės kūrybos direktore. Šiuo metu ji yra tarptautinės šio festivalio programos vadovė. Beatrice yra ir viena iš kuratorių tarptautinėje tyrimų programoje „Tarp Kinijos miestų“ (Across Chinese Cities), kuri 2014 ir 2016 metais buvo pristatyta Venecijos architektūros bienalėje. Taip pat, Beatrice yra tarptautinės patariamosios tarybos „Design Trust“ (Honkongas) narė.

Jos tekstai bei kuruoti projektai publikuoti tokiuose leidiniuose kaip Artforum, Abitare, CNN Style, Domus, Dezeen, Disegno magazine, Frieze, Blueprint magazine, Metropolis magazine, The Guardian, The New York Times, IDEAT, Leberation/NEXT, The Good Life ir t.t.

Renginys nemokamas, paskaita vyks anglų kalba.

Pokalbį organizuoja Architektūros fondas bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros institutu

Partneris: Lietuvos dizaino forumas