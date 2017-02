ŠMC: Šiuolaikinio meno centro leidiniai pristatomi Vilniaus knygų mugėje

Šiemetinėje Vilniaus knygų mugėje kviečiame susipažinti su dviem neseniai pasirodžiusiais Šiuolaikinio meno centro leidiniais. Vilniaus dailės akademijos stende pristatoma menininkų Elenos Narbutaitės ir Deimanto Narkevičiaus publikacija „Body Starting to Change“, o Vilniaus universiteto leidyklos stende – pirmoji filosofo ir rašytojo Kristupo Saboliaus knyga anglų kalba „Proteus and the Radical Imaginary“.

Lietuvos fotomenininkų sąjungos stende kviečiame susipažinti su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos išleista, pirmąkart viešai pristatoma Algirdo Šeškaus fotografijų knyga „TV“. Minint pirmosios televizijos transliacijos Lietuvoje šešiasdešimtmetį balandžio 20 d. Šiuolaikinio meno centre bus atidaryta Algirdo Šeškaus paroda tuo pačiu pavadinimu, organizuojama bendradarbiaujant su LRT.

Vilniaus dailės akademijos leidyklos stendas Knygų mugėje – 5.C02

Vilniaus universiteto leidyklos stendas – 3.15

Lietuvos fotomenininkų sąjungos stendas – 5.A15

Plačiau apie leidinius:

„Body Starting to Change“ („Kūnas pradeda keistis“) – tai dviejų menininkų pokalbis apie muziką. Septintajame dešimtmetyje, kai nepaisant draudimo užsienio radijo stotys Lietuvoje tapo plačiai prieinamos, jų transliuojamos žinios ir politiniai komentarai tapo svarbia alternatyvios edukacijos dalimi. Tačiau ne mažiau reikšmingos ar net dar svarbesnės buvo muzikinės programos, leidusios patirti jaunimo kultūros (ar subkultūros) vitališkumą anapus geležinės uždangos. Pokalbyje su Elena Narbutaite Deimantas Narkevičius dalinasi muzikos patirtimis, pradėdamas nuo šio „bangų gaudymo“ laikotarpio ir baigdamas 1993 metais, kai susipažinus su tuometine Londono muzikos scena dar kartą negrįžtamai pasikeitė menininko santykis su netolygiai kintančia miesto kultūra, žymėdamas lūžį, kurį anksčiau ar vėliau išgyveno daugelis. Leidinyje panaudotos Elenos Narbutaitės akvarelės, grupės „Flower Travelling Band“ albumo „Satori“ viršelio reprodukcija, kadrai iš naujojo Narkevičiaus filmo „2015 liepos 20“ ir Marko Geffriaud grafika.

Kristupo Saboliaus „Proteus and the Radical Imaginary“ („Protėjas ir radikalioji įsivaizduojamybė“) išleista 2016 m. drauge su Krokuvos šiuolaikinio meno galerija „Bunkier Sztuki“ anglų ir lenkų kalbomis. Tai pirmoji šio autoriaus knyga užsienio kalba, reziumuojanti bei pratęsianti Vilniaus universiteto išleistose knygose „Įnirtingas miegas. Vaizduotė ir fenomenologija“ (2013) ir „Įsivaizduojamybė“ (2014) publikuotas filosofo įžvalgas. Gilindamasis į temą Sabolius analizuoja ne vieną meno kūrinį, tarp kurių – Raimundo Malašausko kuruotos parodos (paroda „Fotofinišas“ ŠMC ir jungtinis Lietuvos ir Kipro paviljonas Venecijos bienalėje), apatinius vagiantys „Pietų parko“ („South Park“) gnomai, Michelangelo Antonioni filmas „Fotopadidinimas“ („Blow-Up“) ir Romeo Castellucci spektakliai. Į anglų kalbą knygą vertė Tomas Čiučelis.

Knygoje „TV“ pristatomos Algirdo Šeškaus fotografijos, darytos 1975–1985 m. jam dirbant operatoriumi Lietuvos televizijoje. Gintaro Didžiapetrio sudarytos knygos išleidimas sutampa su pirmosios televizijos transliacijos Lietuvoje šešiasdešimties metų jubiliejumi. Platesnis šios knygos pristatymas tiesioginiame LRT eteryje ir LRT studijoje Vilniaus knygų mugėje (3-ioje salėje) vyks vasario 25 dieną, šeštadienį, 11 val. Pristatyme dalyvaus fotografas Algirdas Šeškus, menotyrininkė Agnė Narušytė, ŠMC kuratorė Virginija Januškevičiūtė ir laidos autorė Ugnė Siparienė.

Iliustracija: Leidinio „Body Starting to Change“ fragmentas