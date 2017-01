ŠMC kino salėje – vakaras su lenkų menininku Wojciechu Bąkowskiu

Sausio 12 d., ketvirtadienį, 18 val. ŠMC kino salėje vyks vakaras su lenkų menininku Wojciechu Bąkowskiu.

ŠMC kino salė kviečia į susitikimą su vienu ryškiausių Lenkijos meno scenos autorių, menininku Wojciechu Bąkowskiu. Šio vakaro metu Šiuolaikinio meno centro publika turės galimybę susipažinti su trumpa menininko filmų programa.

1979 metais Poznanėje gimusio menininko kūryba yra įtraukta į Varšuvos Modernaus meno muziejaus ir Lodzės meno muziejaus kolekcijas, pristatyta eilėje grupinių ir solo parodų Lenkijoje, Vokietijoje, JAV ir kitur. XII Baltijos trienalėje pristatytas 2014 m. jo sukurtas filmas Sound of My Soul Oberhauseno trumpametražio filmų festivalyje pelnė menininkui pagrindinį festivalio apdovanojimą – Grand Prix. 2009 m. Wojciech Bąkowski buvo apdovanotas prestižine Lenkijos Deutche Bank premija.

Poetiškos (tačiau ne lyriškos) menininko kūrybos centre – „įvykių jausmas“ arba „pojūtis to, kas vyksta“, sunkiai nusakomas sąmonės turinys, užimantis milžinišką kasdienybės dalį. Menininkas priverčia atkreipti dėmesį į tai, iš ko susideda šiuolaikinės kultūros patirtis: jo kuriami emociškai paveikūs, užkrečiantys pasakojimai ir aplinkos kviečia įvertinti tai, kas fragmentiška, nesuformuluota ar neišreikšta. Būtent tokį neracionalų, netvarkingą, brutalų minčių, jausmų, idėjų ir sprendimų formavimosi procesą dažnai analizuoja ir perteikia jo filmų tekstai, animacija, muzikos ir garsų koliažai bei filmų garso takelyje skambančio autoriaus balso intonacija (menininkas yra keleto muzikinių projektų autorius ir bendraautorius, yra publikavęs poezijos).

Tarp kitų filmų, menininkas pristatys 2015–2016 metais kurtą ciklą Emocijų ir susierzinimų analizė (Analysis of Emotions and Vexations I–II), 2016-ųjų vasarą pristatytą solo parodoje Niujorko galerijoje „Bureau Inc“. Kaip rašoma parodos anotacijoje, šiuose filmuose atskleidžiamas minčių peizažas, kuriame tirpsta ribos tarp to, kas vyksta sąmonėje, ir to, kas sklinda iš anapus jos. „Atsiminimai sukasi galvoje lyg projekcijos iš išorės, tačiau vandens srautai ar pravažiuojančių automobilių šviesos atrodo sukurtos vien žodžių ir minties. Bąkowskio kūriniuose pulsuoja energija, plakanti kinetiniuose jo skulptūrų elementuose, tarsi iš toli atsklindančiuose garso takelių aiduose ir dundėjime ir šviesų mirgėjime, kuris, šviesai nusilpus visiškai ir stojus tamsai, atima aplinką sąmonei ir mintims.“

Renginys Šiuolaikinio meno centro kino salėje nemokamas, renginio metu pokalbiai ir filmų pristatymai bus verčiami iš lenkų kalbos.

Iliustracija: kadras iš 2016 m. filmo YETI.