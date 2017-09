Šiuolaikinio meno ir teorijos knygynas „Six chairs books“ įsikurs Kauno menininkų namuose

Veiklą atnaujinęs šiuolaikinio meno ir teorijos knygynas „Six chairs books“ rugsėjo 15 d. 19:30 lankytojus kviečia į naują erdvę – „Six chairs books” Kauno menininkų namuose (V. Putvinskio g. 56). Knygyno atidarymas įsiterps į specialų „VILA 56” renginį, simboliškai pažymėsiantį KMN išpaminklinimo veiksmą bei palydės oficialų 11-osios Kauno bienalės „YRA IR NĖRA“ atidarymą Vienybės aikštėje. Renginio metu knygynas pristatys naujausią leidinių selekciją, kurią įkurdins architektės ir menininkės Viktorijos Rybakovos autoriniame balde – „Knygų bare“ (2013).

Jau spalio mėnesį „Six chairs books“ pakvies lankytojus į pirmąjį peržiūrų ciklą, skirtą ekopoetinės minties, kompleksiškai tyrinėjančios tiek gamtinę, tiek kultūrinę („nuo drugių iki buldozerių“) mūsų gyvenamąją aplinką, pristatymui. Tarp planuojamų pristatyti kūrinių – režisierių Belindos Schmid ir Davido Welcho dokumentinis darbas apie poetą CA Conradą „The Book of Frank“ (2016), menininko Fabrizio Terranovos sukurtas mąstytojos Donnos Haraway portretas „Donna Haraway: Storytelling for Earthly Survival“ (2016) bei eko-seksualines (angl. Nature is your lover, not your other“) praktikas plėtojančių Annie Sprinkle ir Betho Stephenso dokumentinis filmas „Goodbye Gauley Mountain: An Ecosexual Love Story“ (2013).

Kaip pažymi „Six chairs books“ iniciatorė Viltė Girdzijauskaitė, knygynu siekiama „parodyti meno, teorijos ir technologijų laukuose vykstančius bendradarbiavimo procesus (…) toks šių skirtingų laukų santykis tampa neišvengiamas norint kalbėti apie šiuo metu mus labiausiai jaudinančias problemas ir procesus: feministinės minties ir technologijų lauko jungtis, atsakingus tarprūšinius santykius ir vis tikresnę ekologinę katastrofą, spekuliatyvaus pasakojimo galimybes“. Judri ir gyvybinga pastarųjų metų KMN veikla intriguoja ir, sykiu, įpareigoja knygyną „skaitymo praktikas traktuoti ne tik kaip mūsų asmeninius malonumus, tačiau išsyk ir kaip naujas publikas ir bendruomenes buriančius veiksmus – naujų, išskirtinių, įgalinančių socialinių situacijų kūrimą“.

„Six chairs books” buvo įkurtas 2012 m. Justinos Zubaitės ir Mindaugo Bundzos iniciatyva ir iki 2014 m. veikė buvusiose Vytauto Didžiojo universiteto šiuolaikinių menų katedros patalpose. Projektas taip pat buvo pirmosios edukacinės tarpdisciplininio edukacijos, rezidencijų ir parodų centro „Rupert“ laidos dalis. Knygyno grafinę tapatybę sukūrė Gailė Pranckūnaitė. Už geranorišką Viktorijos Rybakovos kūrinio „Knygų baras“ (2013) paskolinimą „Six chairs books“dėkoja autorei ir „Rupert“. Už paramą, palaikymą ir bendradarbystę – menininkų dienos centrui „Autarkia“, šiuolaikinio meno naujienų portalui www.artnews.lt, „Gallery Weekend Kaunas“, „Meno avilio“ ir Kauno menininkų namų komandoms.

Nuo rugsėjo 15 d. „six chairs books“ atviras lankytojams:

trečiadieniais-penktadieniais 16:00-19:30 (V. Putvinskio g. 56)