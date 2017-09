Rugsėjį ir spalį Lietuvoje žvalgysis kelios dešimtys įvairių meno sričių ekspertų

Šį rudenį Lietuvos kultūros instituto kuruojamos Ekspertų vizitų programos veikla yra itin intensyvi: rugsėjį ir spalį su šalies tarpdisciplininio meno sritimi susipažins virš dvidešimties kuratorių, įvairių organizacijų vadovų iš Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Kinijos, Italijos, Izraelio, Lenkijos, Ukrainos. Tarptautinio teatro festivalio „Sirenos“ pristatomais lietuvių kūrėjų spektakliais domėsis 10 ekspertų iš Izraelio, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Ukrainos, Italijos.

„Džiaugiamės, kad įspūdinga šios programos statistika niekada nebūna vien skaičiai. Nuo 2014 m. veikiančios programos dėka finansavome ir kuravome apie 300 įvairių meno sričių ekspertų viešnagių ir jų susitikimų su Lietuvos menininkais. Vizitų rezultatai – įvairios parodos, spektakliai, koncertai tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Per trejus metus su unikalia galimybe pristatyti savo kūrybą, veiklos principus, perspektyvas jau susipažino nemaža dalis Lietuvos kultūros organizacijų ir meno kūrėjų. Šiame procese vis aktyviau dalyvauja Lietuvos kultūros atašė – jie mezga kontaktus su įtakingais, atvirais bendradarbiavimui kultūros lauko veikėjais savo reziduojamose šalyse, vėliau neretai prisideda prie vizitų metu užsimezgusių projektų įgyvendinimo“, – teigė Lietuvos kultūros instituto direktorė Aušrinė Žilinskienė.

Ryškiausi pastarųjų metų Ekspertų vizitų programos inspiruotų projektų pavyzdžiai apima platų kultūros lauką. Per pernykštes „Sirenas“, kai ir Romos viešųjų teatrų sąjungos „Teatro di Roma“ meno vadovas, kultūros politikos ekspertas ir kritikas Antonio Calbi pažiūrėjo Oskaro Koršunovo spektaklį „Eglė žalčių karalienė“, buvo nutarta surengti kūrybines dirbtuves Romoje šių metų pradžioje, o kitąmet jų pagrindu planuojamas didelis O. Koršunovo spektaklis.

Pernai „Sirenose“ užsimezgė dar viena „itališka istorija“ – italų choreografo Salvo Lombardo ir Kauno šokio teatro „Aura“ spektaklis „Tvisteris“.

Nuo rugsėjo 18 d. Romoje, galerijoje „AlbumArte“ pristatoma menininkės Eglės Budvytytės kūryba – video darbų rinktinė „Long Time Between the Eyelash and the Brain“. „Šis projektas – jau ketvirtas kuratorės Benedettos Carpi de Resmini „lietuviškas“ sumanymas po jos vizito Lietuvoje 2015 m. Šių metų pradžioje ji inicijavo kompozitorės Linos Lapelytės performansą galerijoje „AlbumArte“, gegužę kartu su Laima Kreivyte kuravo parodą M/A\G/M\A Nacionalinėje dailės galerijoje, pernai Romoje B. Carpi de Resmini pristatė Kipro Dubausko kūrybą. Italų menotyrininkė tapo tikra Lietuvos kultūros ambasadore, kaip ir prof. Lewisas Biggsas iš Jungtinės Karalystės, kuris po tiriamojo vizito 2015 m. pradėjo bendradarbiauti su Kauno bienale ir „Kaunas – Europos Kultūros sostinė 2022” komanda, jo dėka Nomeda ir Gediminas Urbonai pristatė savo kūrybą šių metų Folkenstone trienalėje”, – džiaugėsi Lietuvos kultūros instituto projektų vadovė Kristina Agintaitė.

Pastaraisiais metais organizuoti Vokietijos ir Austrijos leidėjų vizitai padėjo pasiekti puikaus rezultato šių metų Leipcigo knygų mugėje – buvo pristatytos net 26 Vokietijoje išleistos Lietuvos autorių knygos.

Rugsėjo 12-18 d. Lietuvoje viešės didelė tarpdisciplininio meno ekspertų grupė – viso 21 – iš Italijos, Kinijos, JK, Vokietijos, Izraelio, Lenkijos. Ekspertai lankys Nacionalinę dailės galeriją, Šiuolaikinio meno centrą, susitiks su 11-os Kauno bienalės komanda ir bienalėje dalyvaujančiais menininkais, domėsis menų centro „Rupert“, „Menų spaustuvės“, menininkų rezidencijų erdvės „Sodų 4” veikla, susipažins su tarptautinio performanso meno festivaliu „CREATurEliveart.lt“, POST galerija, nacionaline M. Mažvydo biblioteka, galerija „Nulinis laipsnis“, dalyvaus individualiuose susitikimuose su Lietuvos menininkais.

Ekspertų vizitų programą Lietuvoje 2017 m. iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir LR kultūros ministerija.