Rimaldo Vikšraičio albumo „Homo Vikšraitis“ pristatymas Kauno fotografijos galerijoje

Birželio 14 d., 17:30 val. Kauno fotografijos galerijoje vyks fotografo Rimaldo Vikšraičio naujausio albumo “Homo Vikšraitis” pristatymas.

“Homo Vikšraitis” – tai dar nematytų vaizdų rinkinys, kurio turinį sudaro nuotraukos, darytos paskutiniu trisdešimties metų laikotarpiu. Kaip teigia albumo teksto autorius, meno kritikas, menotyrininkas, kuratorius, Kauno fotografijos galerijos rezidentas, Adam Mazur, “Vikšraičio nuotraukų žiūrėjimą lydintis nepatogumo jausmas primena lenkų neodadaistų iš Kalisko Lodzės „nerimą keliančio meno” koncepciją, bet, kaip būdinga lietuvių fotografui, jis labiau susitelkęs į formą (tos nuotraukos yra gražios!). Puiki pajuoka iš inscenizuotai fotografijai reikalingos įžūlios metaforos traukia prie Vikšraičio nuotraukų taip pat, kaip atstumia nuo čekų menininkų Jano Saudeko ar Ivano Pinkavos. Dėl ekspresyvaus siurrealistinių Vikšraičio performansų pobūdžio pretenzingas „Helsinkio mokyklos” dirbtinumas tampa dar labiau pastebimas. Nors Vikšraitis nepraustaburnis, jis nėra brutalus kaip ukrainiečių fotografai Arsenas Savadovas ar Borisas Michajlovas. Vis dėlto Vikšraitis yra autentiškesnis už Michajlovą ir nesižavi prievarta („Myliu savo nuotraukų herojus,” sako jis).”

Albumo “Homo Vikšraitis” pristatyme dalyvaus kūrinių autorius R. Vikšraitis, knygos sudarytojas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Česonis, knygos dizainerė Inga Navickaitė, Zephyr galerijos direktorius, Manheime esančios galerijos Reiss-Engelhorn-Museen kuratorius Thomas Schirmboeck, kuris šiuo metu rengia būsimą R. Vikšraičio parodą Vokietijoje.

Rimaldas Vikšraitis (g. 1954) – nuo 1985 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, surengęs per 50 individualių parodų Lietuvoje bei užsienyje. 2009 m. didžiausiame Europos fotografijos festivalyje „Rencontres d’Arles” menininko darbai įvertinti prestižiniu metų atradimo apdovanojimu, kuriuos nominavo garsus fotografas iš Jungtinės Karalystės Martinas Parras. Kiti svarbūs menininko leidiniai: Fotografijos (2002); Vienkiemio godos (2006); Rimaldas Vikšraitis: Grimases of the weary village (2010); Tikras pasaulis/The Real World ( Su M.Parru, 2010); Naked (2012).