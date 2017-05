Pokalbis apie Latvijos modernios architektūros paveldą NDG

Gegužės 4 d., 20 val. NDG auditorijoje vyks architektūros pokalbis, kuriame Latvijos architektai Uldis Luksevics ir Linda Leitane-Smidberga kalbės apie šalies modernios architektūros paveldą.

2014 metų Venecijos architektūros bienalėje buvo pristatytas Latvijos paviljonas, skirtas pokario sovietinei architektūrai. Iškėlę provokatyvų klausimą – ar yra Latvijoje modernizmo architektūra, parodos kuratoriai atkreipė dėmesį, kad šalyje nėra pripažinto pokario architektūros dokumentavimo, tyrimo ir vertinimo. Minėta paroda veikė kaip to laikotarpio architektūros duomenų bazė, ir kaip kvietimas siūlyti jai saugojimo vertus pastatus. Kas pasikeitė nuo to laiko, ar paveldosaugos žvilgsnis atsigręžė į moderniuosius paveldus, – šie ir kiti klausimai bus aptarti architekto iš Rygos paskaitoje.

Uldis Luksevics – biuro NRJA (No Rules, Just Architecture) įkūrėjas ir architektas. Jo vadovaujama grupės objektai nuolat publikuojami architektūrinėje žiniasklaidoje. Jų suprojektuotas House of Ruins 2009 metais buvo paskelbtas portalo Archdaily skaitytojų metų pastato namų kategorijos konkurso nugalėtoju. Namas 8 Blacks 2013 metais nominuotas Mies van der Rohe premijai. 2014 NRJA laimėjo Latvijos paviljono Venecijos architektūros bienalėje konkursą, pasiūlę ekspozicijos kaip tęstinės modernizmo architektūros kolekcijos idėją.