Poezijos dirbtuvės su CAConradu

Poetas, devynių poezijos ir esė knygų autorius CAConrad trečiąjį kartą grįžta į Vilnių dalyvauti 13-osios Baltijos trienalės įžanginiame renginyje šiandien, rugsėjo 14 dieną, ir užbaigti savo kūrybinių dirbtuvių „Mapping Dimension 27“ ciklo.

Poetas praktikuoja tai, ką jis pats vadina somatiniu rašymu – rašymą maksimaliai pasidavus įvairių savo paties sumanytų ritualų, dažnai absurdiškų ar nepatogių, poveikiui. Pavyzdžiui, poetinio ritualo pavadinimu „Prikelti išnykusias vibracijas“ (angl. „Resurrect Extinct Vibrations“) metu rašytojas pasitelkia jo gyvenimo laikotarpiu išnykusių gyvūnų rūšių audio įrašus tam, kad savo kūno ląstelėms atgaivintų jų vibracijas ir tokiu būdu sugrąžintų prarastą garso peizažą. Kaip teigia CA, „kai aš gimiau, prieš pusamžį, mano kūno ląstelės formavosi drauge su daug įvairesnėmis garsinėmis vibracijomis nei šiandien gimstančiųjų“. Ritualo metu, automobiliu keliaudamas per Valstijas, jis kiekvieną dieną (kad ir kur bebūtų) gulasi ant žemės ir pasineria į išnykusiųjų garsus. Užrašai eilėraščiui atsiranda ritualo metu ar vos tik jam pasibaigus.

CA poezija ir vieši pasisakymai nukreipti į savidestruktyvios, siauraprotiškos neapykantos ir abuojumo kupinos kultūros provokavimą ir pasipriešinimą. Autorius pabrėžia, kad norint kurti bent kiek tvaresnę ateitį kūrybiškumas yra būtinas kiekviename žingsnyje, kiekvieną dieną, o impulsų jam galima rasti netikėčiausiose ir banaliausiose aplinkybėse. Švęsdamas atvirumą pasauliui, CA jaučia etinį įsipareigojimą pastebėti pasaulį krečiančius žiaurumus. Paskutinioji jo knyga – „While Standing In Line for Death“ (liet. „Kol laukiame mirties“, leidykla Wave, 2017 m.) – yra 18 ritualų ir jų dėka parašytų eilėraščių rinkinys, kuriuo gedima brutaliai prarasto mylimojo vardu Earth. Tai atkaklaus tikėjimo poezijos galimybėmis sukurti bendrystę ir atstatyti susvetimėjimu pažymėtą darnų santykį su mūsų planeta, pavyzdys.

Dviejų dienų trukmės kūrybinių dirbtuvių metu CAConrad naudos rankų darbo žemėlapius ir Jasono Dodge’o sukurtą skulptūrą „Auksinis žaibolaidis“, smaigaliu nukreiptą į Šiaurę, ir drauge su dirbtuvių dalyviais tyrinės mūsų planetos Šiaurės ir Rytų kryptis ir daugybę prasminių jų aspektų. Jos taps ženklais, kviečiančiais kalbėti apie gyvenimą ir mirtį, žinomas ir nežinomas pasaulio galias ir tai, kaip tokie archetipai padeda ar trukdo gyventi. Šios dirbtuvės – tai meilės laiškas mūsų pasaulio ateities laukinei gamtai.

Dėmesio! Šiose rašymo dirbtuvėse galite dalyvauti nepaisant to, ar dalyvavote pirmojoje jų dalyje kovo mėnesį, ar ne. Renginys vyks anglų kalba. Dalyvavimas nemokamas, tačiau prašome registruotis el. paštu egle@cac.lt iki dirbtuvių pradžios

Daugiau info apie ketvirtadienio renginį: http://cac.lt/lt/ exhibitions/future/8630

Daugiau info apie pirmąją dirbtuvių dalį: http://cac.lt/lt/other/ general/17/8544

Kūrybinės dirbtuvės „Mapping Dimension 27“ rengiamos bendradarbiaujant su „Corpus“ – tarptautiniu institucijų tinklu, įkurtu performanso meno kūrinių inicijavimui ir prodiusavimui. „Corpus“ – tai „Bulegoa z/b“, Bilbao; „ If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution“, Amsterdamas; festivalis „Playground“ („STUK“ ir „M“ muziejus“), Leuvenas; „Tate Modern“ muziejus, Londonas; „KW“ šiuolaikinio meno institutas, Berlynas; ir Šiuolaikinio meno centras, Vilnius. Projektą iš dalies remia Europos Sąjungos programa „Kūrybiška Europa“. www.corpus-network. org

Šiuolaikinio meno centro dalyvavimą „Corpus“ veikloje dalinai remia Lietuvos kultūros taryba

Vaizdas: CAConrado potretas, fotografė Beatrice Gibson