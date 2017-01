Pippo Ciorra paskaita „MAXXIst architektūra: kuravimas kaip teorijos forma“ NDG

Sausio 11 d., trečiadienį, 20 val. Nacionalinėje dailės galerijoje vyks Architektūros [aktualijų] fondo rengiamas pokalbis kartu su italų architektu, profesorium, architektūros kuratorium Pippo Ciorra.

Architektas, profesorius Pippo Ciorra (IT) dėsto Ascoli Piceno Architektūros aukštojoje mokykloje (SAD), Camerino Universitete ir yra architektūros kuratorius MAXXI – nacionaliniame 21 a. meno muziejuje Romoje. Taip pat yra tarptautinės doktorantūros programos „Villard d‘Honnecourt“ koordinatorius bei Tarptautinės architektūros kritikų asociacijos (CICA – Committee of International Critics of Architecture) narys. Nuo 1981 m. jo straipsniai, publikuojami Italijos ir tarptautinėje periodinėje spaudoje. Šį kritiką, galima pažinti iš jo gausiai publikuojamų knygų bei kuruotų parodų, jis buvo vienintelis Europietis žiuri komisijos narys 2016 metų Venecijos architektūros bienalėje.

Paskaitoje bus nagrinėjama kintanti muziejaus paskirtis: muziejus, kaip vieta architektūros palikimo saugojimui bei viešinimui; muziejus, kaip teorijos bei kritikos agentas, siekiantis aktyvaus ir ne-objektyvaus architektūros asmenybių bei tendencijų žymėjimo; muziejus, kaip atviras tyrimų laukas, provokuojantis naujas disciplinų bei fizines institucines ribas, viena vertus sukurdamas hibridinius laukus tarp meno, politikos, dailės ir kitų kalbų, kita vertus – siekiantis ir aktyviai ieškantis galimybių išplėsti muziejaus atstovaujamą lauką toli už savo fizinių ribų – į miestą ir kraštovaizdį.

Pokalbį organizuoja: Architektūros[aktualijų]fo ndas bendradarbiaujant kartu su Lietuvos kulturos institutu.

Pokalbio rėmėjai: Modernaus meno centras (MMC).

Daugiau apie pokalbį: http://archfondas.lt/lt/ aktualiju/irasas/ giuseppe-ciorra-paskaita-ma xxist-architektura-kuravim as-kaip-teorijos-forma

Renginys nemokamas. Pokalbis vyks anglų kalba.