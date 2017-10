Peter Swinnen – Architektas kaip politikos šnabždėtojas

Spalio 24 d. 20:00 val. Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius) vyks pokalbis su architektu Peter Swinnen.

Politikos šnabždėjimas reiškia architektūrinės produkcijos aktyvavimą ateities politikos labui. Tai darbas su architektūros galimybe daryti veiksnią įtaką politinei darbotvarkei. Kaip politikos šnabždėjimas gali būti įdiegtas į šiuolaikinės architektūros discipliną?

Peter Swinnen yra architektas, šiuo metu dirbantis savo įkurtame CRIT. biure Briuselyje ir vystantis PhD tyrimą KUL Universitete apie architektūros politinę reikšmę. 2010-15 metais jis buvo Flamandų regiono vyriausiuoju architektu. Dirbdamas šiose, viešąjį interesą atstovaujančiose pareigose, jis sukūrė strateginius pilotinius instrumentus leidžiančius architektūrai tapti politikai įtaką darančia disciplina. Šios pilotinės programos koncentravosi ties kolektyviniais namais, sveikatos apsaugos infrastruktūra ir energetiniu kraštovaizdžiu. 2013 metais jis kuravo „The Ambition of the Territory“ paviljoną Venecijos architektūros bienalėje skirtą konceptualiam Europos ateities įsivaizdavimui. Nuo 1998 iki 2014 Peter Swinnen buvo įkūręs ir vadovavo vienam iš lyderiaujančių Belgijos architektūros biurų 51N4E. 2011 jis redagavo knygas „Reasons For Walling a House“ ir „Double or Nothing“.

Pokalbio pradžia spalio 24 d. 20:00 val.

Pokalbiai vyksta Nacionalinėje dailės galerijoje, Konstitucijos pr. 22, Vilniuje. Paskaita vyks anglų kalba. Renginys nemokamas.

Daugiau info: http://archfondas.lt/lt/pokalbiu