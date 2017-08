Pažintis su protoląstelėmis biolaboratorijoje projektų erdvėje „Sodų 4“

Rugsėjo 1 d., 11:00–14:00 val. projektų erdvėje „Sodų 4“ (Sodų g. 4, Vilnius) vyks biolaboratorija su Brian Degger „Pažintis su protoląstelėmis“.

“Protoląstelės yra pirminės molekulinės globulės, jungiamos cheminių procesų, aplinkoje atsirandančios veikiant fizikos dėsniams.”* Protoląstelės yra be galo intriguojantys „organizmai“. Jos turi gyvų organizmų savybių, tokių kaip ląstelių dalijimasis, sintezė, chemotaksis. Biologiškai protoląstelės atvaizduoja galimą gyvybės atsiradimo procesą, taip pat membranų–baltymų sąveikos procesą. Komercinėje srityje jos taikomos sudėtingų klausimų, tokių kaip CO2 fiksavimas, augimo struktūros, sprendimui. Protoląstelės taip pat siejamos su filosofiniu gyvybės kilmės klausimu. Be to, jos yra ir gamtoje natūraliai pasireiškiančio skaičiavimo pavyzdys.

Organizacijos „Institutio media“ pirmosios šiemet rengiamos biolaboratorijos su mokslininku Brian Degger metu susipažinsime su protoląstelėmis – jų istorija ir dabartiniais panaudojimo būdais bei sritimis. Dirbtuvių metu dalyviai turės galimybę ir patys eksperimentuoti su visiems lengvai prieinamais chemikalais bei pasigaminti protoląstelių, taip pat užfiksuoti rezultatus.

Brian Degger prisijungė prie meno projektų dirbdamas su menininkų kolektyvo „Blast Theory“ kūriniu „I Like Frank in Adelaide“ 2004–aisiais. Prieš tai jis jau buvo įgijęs molekulinės biologijos daktaro laipsnį, kurio siekė dėl didžiulio nuolatinio domėjimosi mokslu. Šiuo metu Degger kuria ir rengia dirbtuves bioplastikų, bakterijų auginimo, planktono, fermentacijos temomis. 2014–aisiais Vilniuje, projektų erdvėje „Malonioji 6“, jis pristatė dirbtuves, kuriose buvo galima pasigaminti savadarbį mikroskopą. Degger taip pat rašo straipsnius apie jo naudojamus mokslinius bet atvirojo kodo metodus.

*Spiller, N.; Armstrong, R(2011). It’s a brand new morning. Archit. Design 81:14–23

Biolaboratorija vyks 2017 m. rugsėjo 1 d., 11:00–14:00 val. projektų erdvėje „Sodų 4“ (Sodų g. 4, Vilnius).

Dalyvavimas nemokamas, su patvirtinta registracija el. paštu o-o@o-o.lt iki rugpjūčio 31 d. Renginys vyks anglų kalba.

Renginį organizuoja Institutio media, bendradarbiaudama su Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

