Paroda „Kūrybinė stagancija #2. Odė nebaigtam darbui“ galerijoje „101“

Kovo 21 d., antradienį, 17 val. VDU menų galerijoje “101” (Muitinės g. 7) atidaroma paroda “Kūrybinė stagancija #2. Odė nebaigtam darbui”.

Kiekvienas menininkas susiduria su kūrybine pauze, įkvėpimo stygiumi ar kūrybinės motyvacijos krize. Kaip iš jos išbristi? Parodos organizatorė Donara Manukian siūlo išeitį: atnešti į parodą ir eksponuoti savo nebaigtus kūrinius.

D.Maniukian sako: “Kūrybinį sąstingį priimame kaip koncepciją ir siūlome ir menininkams pateikti darbus šia tema. Kviečiame atnešti nebaigtus kūrinius – tapybos darbus, eilėraščius ar skulptūras”.

Odė nebaigtam darbui

Šiandien planuojame rytojų, tačiau rytoj nevykdome nieko suplanuoto vakar, o poryt

atsimename, kad neatlikome to, kas buvo suplanuota užvakar.

Darbai atsėlina kaip nepastebimi šešėliai, kurių pabaiga buvo suplanuota vakar, o

šiandien sužinom, kad jų likimas nebuvo išpildytas. Viskas, kas mus supa – begalinė jausmų,

darbų, veiksmų, monotonijų, repeticijų ir nuokrypių sumaištis. Tik vienas kitas sugebam

susidėlioti save patį į tvarkingą ir visa ką spėjantį žmogų. Bet ar tu toks? Ar tau to užtenka?

Aš nespėju nieko, as esu padrikas, nes noriu viska mesti ir kurti. Bet negaliu kurti kol

nemetu visko – kartais net ir pačios kūrybos. Visa tai spaudžia. Lyg kilometrinėje gelmėje,

kur saulės nebematyti. Aš neprivalau legitimuotis, aš tiesiog noriu kurti.

Manęs dažnai klausia – “kas čia per konceptas?” Aš dažnai savo kūriniu nenoriu nieko

pasakyti, o jeigu turiu – dažnai tai noriu nuslėpti, pasilikti sau. Blogiau už baimę yra laiko

trūkumas, o blogiau už laiko trūkumą – atradus laiko patirti frustraciją ir blokadą; tapyti,

paišyti, lipdyti, dainuoti…o galų gale tiesiog klykti suvokiant, kad nebaigtas darbas draskys

akis ir neleis miegoti naktimis dar ilgą laiką.

Meninkas yra ištroškęs, tačiau kasdienis Aš yra per daug pavargęs.

Paroda veiks iki balandžio 7 d.