„NoRoutine Books“ knygų mugėje „I Never Read“

Birželio 14–18 dienomis Bazelyje, Šveicarijoje vyks tarptautinė meno knygų mugė „I Never Read“, kurioje lietuviškas meno knygas pristatys nepriklausoma leidybinė platforma „NoRoutine Books“.

Birželio pradžioje savaitei Bazelis tampa meno aistruolių meka, čia vyksta pasaulyje svarbiausia meno mugė „Art Basel“ bei paralelinės „Liste“, „Scope Basel“ bei „I Never Read“ meno mugės. Teigiama jog per šia savaitę Bazelį aplanko daugiau nei 100 000 meno kolekcininkų, dilerių, muziejų bei galerijų vadovų, kuratorių.

Meno knygų mugė „I Never Read“ rengiama šeštą kartą, joje pristatomos nepriklausomos ir inovatyvios leidyklos iš viso pasaulio. Šiemet pirma kart šiame renginyje savo leidinius pristato ir lietuviška menininkų inicijuota leidybinė platforma „NoRoutine Books“. Be jau žinomų, Aurelijos Maknytės, Evelinos Kerpatės, Algio Griškevičiaus, Gyčio Skudžinsko leidinių Šveicarijoje įvyks ir dvieju naujų publikacijų premjeros. Rinkinyje „Scenos“ pristatoma Lietuvos 21 amžiaus pradžios tipologinės fotografijos panorama, išskleidžaima per menininkų Dainiaus Liškevičiaus, Dariaus Žiūros, Alvydo Lukio, Vilmos Samulionytės, Gyčio Skudžinsko darbus. Taip pat lankytojams bus pristatyta ir visiškai nauja Valdemaro Manomaičio knygelė „Photograms“. Knygų pristatymus „I Never Read“ mugėje lydės diskusijos, performansai, meistriškumo kursai bei radio transiliacijos.

Knygų meno mugę „I Never Read“ galima aplankyti Birželio 14-18 dienomis (Kaserne Basel, Klybeckstrasse 1b, CH-4057 Basel)

„NoRoutine Books“ savo veiklą pradėjo 2014-ųjų vasarą ir užpildė iki tol Lietuvoje neegzistavusių mažo tiražo knygų nišą. Leidiniai įsiterpia tarp autorinės menininko knygos ir tradicinių monografijų. Knygos spausdinamos aukščiausios kokybės šiuolaikinėmis poligrafijos priemonėmis, o jų įrišimas ir galutinis apipavidalinimas atliekamas „NoRoutin Books“ ir menininkų studijose. Visi leidiniai turi unikalias įklijas, specialias markiruotes, yra numeruoti ir autorių pasirašyti. „NoRoutine Books“ leidiniai įvertinti Lietuvos knygos meno konkurse premijomis ir diplomais.