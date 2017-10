Nerijaus ir Andriaus Erminų kūryba pristatoma tarptautiniame meno ir muzikos festivalyje „Zemlika“ Latvijoje

Bendradarbiaujant Vilniaus (AV17) galerijai bei Latvijos viešajai įstaigai Skyr, festivalio „Zemlika“ Latvijoje metu bus pristatyti vienų žinomiausių konceptualiosios skulptūros autorių Lietuvoje Nerijaus ir Andriaus Erminų kūryba.

Festivalis „Zemlika“ vyksiantis spalio 20-22 dienomis nedideliame Latvijos mieste – Durbėje, nuo 2011 metų Latvijos kultūrinių renginių kalendoriuje įsitvirtino kaip vienas įdomiausių ir populiariausių festivalių. „Zemlika“ kasmet suburia įvairius šiuolaikinius atlikėjus, menininkus ir muzikantus iš viso pasaulio bei ruošia muzikos, kino, teatro ir meno programas, kurias aplanko virš kelių tūkstančių lankytojų. Meno programoje pristatomi žymiausi Latvijos menininkai, kurie reprezentuoja šalį svarbiausiuose šiuolaikinio meno renginiuose pasaulyje. „Zemlika“ yra dalyvavę tokie kūrėjai kaip Kaspars Podnieks, Liepaja New Media School (Minus Eight, Anna Meldraja ir kt.), Ieva Saulite & Co, Atis Jakobsons ir Zile Liepina.

Šiais metais „Zemlika“ lankytojai bus pirmą kartą supažindinami su lietuvių menininkų Andriaus ir Nerijaus Erminų kūryba. Andrius Erminas pristatys darbus iš serijos „Mutacijos“, kurioje atsispindi jau ilgus metus menininko plėtojama kūrybos linija – kasdienių objektų transformavimas į naują, simbolišką skulptūrinį kūną. “Mutacijos” – tai daugiasluoksnės kompozicijos, kuriose vystomos simbolių (su)keitimo bei paradoksalumo temos. Jungdamas tarpusavyje nieko bendro neturinčius buitinius objektus, rastus daiktus, statybines medžiagas, gamtinius elementus A. Erminas savo kūriniuose sukelia “mutaciją”, kurios metu objektai kinta ne tik išoriškai, bet kartu keičiamas ir jų semantinis lygmuo. Nerijus Erminas pristatys savo kūrybai būdingą naratyvinę instaliaciją „Inscenizacija. Kortų namelis“, kurioje pristatomi objektai žiūrovui taps užuomina į vis naują asmeninį ar kolektyvinį surealistinį siužetą. Galimas pasakojimų variacijas menininkas kuria pasitelkdamas įvairius simbolius iš lengvai atpažįstamų kino filmų ar tik tam tikrų jų nuorodų, kurios žiūrovams kuria daugiau emocinį atspalvį, nei aiškų vaizdinį. Autoriaus darbas tampa metafora galutinės tiesos neįmanomumui istorijos ar mūsų asmeninių istorijų perspektyvoje.

Nerijus Erminas – konceptualiosios skulptūros ir objekto kūrėjas. Baigė skulptūros magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje. Parodas rengia nuo 1997 m., dalyvavo grupinėse parodose Vokietijoje, Italijoje, Belgijoje, Danijoje. 2011 m. autoriaus kūriniai dalyvavo 54-ojoje Venecijos bienalėje, Lietuvos paviljono projekte „Už baltos užuolaidos“.

Andrius Erminas – baigė skulptūros magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje. Menininkas surengęs daugiau nei 12 personalinių parodų bei dalyvavęs grupinėse parodose Lenkijoje, Italijoje, Vokietijoje, Bulgarijoje, Danijoje.

Menininkų dalyvavimas tarptautiniame festivalyje „Zemlika“ Latvijoje yra dvišalio tarptautinio mainų projekto dalis. Spalio mėnesį vykstančio projekto metu (AV17) galerijoje pristatoma vienų žinomiausių šiuolaikinio meno kūrėjų Latvijoje – Katrīna Neiburga ir Andris Eglītis paroda „Ilgi marinuoti agurkai“ (veiks iki lapkričio 8 d.), o festivalyje „Zemlika“ – šiuolaikinio konceptualiojo skulptūrinio objekto kūrėjai iš Lietuvos – Andrius ir Nerijus Erminai.

Projektą dalinai remia Lietuvos kultūros taryba.

Iliustracijoje: Nerijus Erminas, Inscenizacija. Kortų namelis, 2017