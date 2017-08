Menininkės Ragnos Bley rengiamas degustacijos ir skaitymo vakaras „SUPERBODY SWEET“ „Editorial“ erdvėje

Rugsėjo 7 d. 19 val. „Editorial“ projektų erdvėje (Latako g. 3, I aukštas, Vilnius) vyks menininkės Ragnos Bley rengiamas degustacijos ir skaitymo vakaras „SUPERBODY SWEET“.

i. Pastaba apie tą žavingą nuotrauką, kurioje admirolai Blandy ir Lowry kartu su spinduliuojančia moterimi ruošiasi valgyti kerintį ir tokį dievišką „atominį“ tortą. Paliaubų dienos proga sugalvojau daugybę žavių šios temos variacijų. Galėtume patiekti mielus mažus karsto formos pyragėlius ir žavingus mažus kryželius iš sluoksniuotos tešlos. O keli lašeliai vyšnių ekstrakto galėtų būti – taip, teisingai – kraujo lašai. [1]

ii. Žirklės popierius akmuo, kad atskirtum sveiką inkstą nuo ligoto. Gali sapnuoti debesis, bet vis vien turi valgyti. Mano ribinis kirmine, laikykis savo tiesiosios žarnos, jis sušnabžda memą iš vakar išnaršyto Instagramo vienumoj. Ei! Žiūrėk, kaip aš darau dalykus yolo! Pirmosios pavasario šviesos balta aštri šviesa, visi veidai priešais (link) saulę, užmerkiu akis ir mano smakras (skruostas) taip arti, kad liečia tavąjį, kaip minkščiausias saulės sušildytas akmuo.

iii. Ar jie pasidavė kokiam nors džedajų proto triukui? Garsusis Princesės Lėjos vergės bikinis parduodamas aukcione už svaiginančią 96 000 JAV dolerių sumą.Gerbėjų širdyse jis užsitarnavo ypatingą vietą, kai buvo parodytas kažkada tolimoje tolimoje galaktikoje. [2]

[1] Skaitytojų atsakas į 1946-ųjų atominio torto kontroversiją. Rasta http:// conelrad.blogspot.lt/2010/ 09/ atomic-cake-controversy-of- 1946.html

[2[ Mike’as Larkinas portalui dailymail.com, 2015 spalio 4d.

Ragna Bley (g. 1986 Upsaloje, Švedijoje) gyvena ir dirba Osle (Norvegija). Bley gavo bakalauro laipsnį 2011 m. Oslo dailės akademijoje, o tapybos magistro laipsnį Karališkajame menų koledže, Londone (JK) 2015 m. Pastarosios solinės parodos: Lay Open Frankfurt am Main galerijoje, Berlyne (Vokietija) (2017); Zooid Kunsthall Oslo galerijoje – Munchmuseet on the move (2017) ir Pine Pitch Hester galerijoje, Niujorke (JAV) (2016). Grupinės parodos: UKS, Oslas (2016); XVI Tarptautinė Vilniaus tapybos trienalė, Taikomosios dailės muziejus, Vilnius (2016) Galleri Brandstrup, Oslas (2016); Bosse & Baum, Londonas (2015); Karališkasis menų koledžas, Londonas (2015); 1857, Oslas (2015); Kunsthall Oslo (2015); Taiga Art Space, Sankt Petersburgas (Rusija) (2014); Kunstnernes Hus, Oslas (2014). Bley kūryba šiuo metu įtrauktą į 9-ąją Norvegijos skulptūros bienalę. Būsimos parodos: Nuuk Nordisk Kulturfestival, Nukas, Grenlandija, ir solinė prezentacija Kabuso Art Center, Øystese (Norvegija). Šiuo metu Bley yra reziduojanti menininkė Rupert rezidencijoje, Vilniuje.

SUPERBODY SWEET yra Vilniaus galerijų savaitgalio dalis:https://www.facebook.com/ VilniausGalerijuSavaitgalis /

Editorial programą iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba

Organizatoriai dėkoja: Kultur Kontakt Nord ir Rupert rezidencijų programai