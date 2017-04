Lietuvių menininko Vsevolod Kovalevskij paroda „After Affect“ Kurant meno erdvėje, Tromse

Balandžio 21 d, penktadienį, 19:00 val. Kurant meno erdvėje, Tromse, atidaroma lietuvių menininko Vsevolod Kovalevskij paroda „After Affect“.

„Mes turim sutaisyti visuomenę, prieš bandydami sutaisyti internetą. Tik tiek.“ Peter SUnde, 2017

Likimo ar atsitiktinumo dėka, menininką dominančios hiper-realistinio piktorializmo ir pasaulio hiper- produktyvumo problemos nagrinėtos filme “HyperNormalisation” (2016)

Problemos, atėjusios iš bankininkų ir politikų utopinio mąstymo, o vėliau ir utopinio interneto ir post- internetinės mąstysenos, globaliai paplitusios ekonomikoje ir visuomenėje, varomoje iliuzijomis ir netikrais idealais. Mes gyvename daugybėje pasaulių, persipinančiose realybėse ir dimensijose. „AfterAffect“ yra priminimas, kad nereikėtų visko priimti kaip savaime suprantamo (how the fuck do you translate take for granted)

Vsevolodo Kovalevskio (g. 1988, Vilniuje) kūryba grindžiama kritiniu mąstymu ir humoru. Savo darbuose jis remiasi tyrinėjimais, ko pasekoje sukuriami įrankiai ir patirtys leidžiantys kvestionuoti mus supančią aplinką. Rezultatas – procesu paremtos instaliacijos sukuriančios pagrindus santykiui tarp aktyvaus stebėtojo (žiūrovo), menininko ir platesnės bendruomenės.

www.vkovalevskij.eu

www.kurant.cc

Paroda veikia šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12:00 iki 17:00 val – iki balandžio pabaigos. Įėjimas nemokamas.