Kūrybinės savaitgalio dirbtuvės su rašytoju CAConradu ŠMC skaitykloje

Kovo 11 ir 12 d., šeštadienį ir sekmadienį, 13–17 val. ŠMC skaitykloje vyks kūrybinės savaitgalio dirbtuvės su CAConradu „Mapping Dimension 27“.

Tai antrasis JAV poeto ir eseisto CAConrado vizitas Šiuolaikinio meno centre ir antrasis naujojo „(Soma)tinės poezijos ritualo“ pristatymas po premjeros kovo 4–5 d. Berlyne. Dvi dienas vyksiančiose kūrybinėse dirbtuvėse pasitelkdamas žemėlapius ir aukso žaibolaidžius CAConradas gilinsis į platų mūsų planetos pietinio ir šiaurinio pusrutulių savybių spektrą. Pastaruosius, be kita ko, jis lygins su viršutiniąja ir apatiniąja žmogaus kūno dalimis ir kalbės apie tai, kaip politiniai ir religiniai įsitikinimai formuoja pasaulėžiūrą ir kuria jai kliūtis.

Pasibaigus kūrybinėms dirbtuvėms dalyviai visą 2017 m. pavasarį ir vasarą galės savarankiškai atlikti išbandytą ritualą. Rudenį CAConradas sugrįš kalbėti apie tai, kaip mūsų kultūra skatina tapatinti Rytus su gyvenimu, o Vakarus su mirtimi, kaip vieni jų simbolizuoja mums žinomas pasaulyje veikiančias jėgas, o kiti – mums nežinomas, ir kada tokie neva geografiniai archetipai padeda gyvenime, o kada – trukdo. Tai meilės laiškas mūsų pasaulio ateities laukinei gamtai.

Kūrybinės dirbtuvės vyks anglų kalba. Dalyvavimas nemokamas. Rezervuokite vietą (pirmenybė tiems, kurie gali dalyvauti dirbtuvėse abi dienas) rašydami adresu info@cac.lt

CAConradas yra devynių poezijos ir esė knygų autorius. Naujausiąją – „While Standing in Line for Death“ („Belaukiant eilėje mirties“) – šiemet išleis leidykla „Wave Books“. Jo kūrybą yra parėmę „The Pew Foundation“, „Lannan Foundation“, „McDowell Colony“, menų centras „Headlands“ ir Banfo meno bei kūrybiškumo centras.

Kūrybinės dirbtuvės „Mapping Dimension 27“ rengiamos bendradarbiaujant su „Corpus“ – tarptautiniu institucijų tinklu, kuris inicijuoja ir prodiusuoja performanso meno kūrinius. „Corpus“ tinkle dalyvauja „Bulegoa z/b“ Bilbao, „ If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution“ Amsterdame, festivalis „Playground“ („STUK“ ir muziejus „M“) Liuvene, muziejus „Tate Modern“ Londone, šiuolaikinio meno institutas „KW“ Berlyne ir Šiuolaikinio meno centras Vilniuje. Projektą iš dalies remia Europos Sąjungos programa „Kūrybiška Europa“. www.corpus-network. org

Šiuolaikinio meno centro dalyvavimą „Corpus“ veikloje iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba.

Iliustracija: CAConrado portretas, autorė: Jade Cruz Quinn