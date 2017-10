Kristinos Ališauskaitės paroda „Įmanomos tikrovės“ „The Rooster“ galerijoje

Spalio 11 d. 19 val. The Rooster galerijoje atidaroma Kristinos Ališauskaitės paroda „Įmanomos tikrovės/Realities in the Making“.



Tai ketvirtoji menininkės personalinė paroda, kurioje eksponuojami naujausi jos tapybos darbai.

Kristinos Ališauskaitės paveiksluose susiduria daiktiškoji kasdienybė ir visa tai, kas slypi už jos – sapnai, vizijos, fantazijos, pasąmonės vaizdiniai. Tarp jų dar įsiterpia medijuotos ekranų ir fotografijų realybės nuotrupos. Susilydžiusios į nenutrūkstamą patirčių srautą, šios realybės ne visuomet leidžiasi atskiriamos viena nuo kitos: jos susipina ir persikloja, keičia vieną kitą tarsi kadrai kino juostoje, jų ribos nyksta, niveliuojasi, vienos elementai persikelia į kitą – tarsi sapnuotumei būdraudamas. Pasirenkami kontrastuojantys motyvai pabrėžia skirtį tarp tikrovės ir fikcijos, tarp tamsos ir šviesos, racionalumo ir iracionalumo, suvaržymo ir laisvės, išorės ir vidujybės. Tačiau šis dualumas menininkės darbuose nėra įtemptas ar konfliktiškas. Ryšiai tarp priešingų polių nestabilūs, fluidiški, nuolat natūraliai keičiasi. Tad itin svarbus tampa rato, apskritimo motyvas, įkūnijantis kaitos, laiko sukimosi, cikliškumo nuojautą. Šį daugialypį ir nepatvarų pasaulį menininkė vaizduoja subtilaus niuansuoto kolorito, dažnai kone monochrominėse drobėse. Tapomi objektai fragmentiški, lyg neužbaigti, jų pavidalai aptirpsta, tarsi patvirtindami, jog ir regimosios realybės tikrumas tėra iliuzija.



Taigi ir Ališauskaitės paveikslų subjektas nevientisas, išskaidytas, talpinantis visas tas įmanomas tikroves. Galbūt todėl paveiksluose dažniau regime ne visą žmogaus figūrą, o jos dalis (veidus, rankas) ar ją atstojančius pakaitalus (aprangos detales, aksesuarus). Pasitaikančios autoportreto užuominos liudija asmenišką, emocionalią prieigą prie kūrybos. Tačiau tapytoja polemizuoja su portreto ir autoportreto žanro tradicija bei atsiriboja nuo būtinybės reprezentuoti portretuojamojo individualumą. Menininkė siekia universalumo, tad apibendrinti portretai perteikia nuotaiką, psichologinę būseną, atskleidžia įvairius žmogaus tapatybės, asmenybės aspektus. Kristina Ališauskaitė kalba ženklais, vaizdinėmis metaforomis ir simboliais, veikiančiais kaip emocijų katalizatoriai. Jos kompozicijos nepasiūlo aiškaus ir nuoseklaus pasakojimo, o greičiau suteikia impulsų, provokuojančių žiūrovo išgyvenimus, sužadinančių prisiminimus. Nepaisant minimalistiškos, lakoniškos raiškos, paveikslai pasižymi emociniu intensyvumu, psichologiniu paveikumu ir skatina paieškoti juose savęs.

Kristina Ališauskaitė (g. 1984) – jaunosios kartos tapytoja, nuo 2007m. aktyviai dalyvaujanti parodose Lietuvoje bei užsienyje. Menininkės kūryba pristatoma prestižinėse meno mugėse – ‘Artissima’, ’Art Dubai’, ‘ArtLondon’, ‘YIA Paris’, ‘Art Moscow’, ‘Art International Zurich’, ‘ArtVilnius’ ir kt. Dailininkės kūriniai yra įtraukti į Modernaus meno centro Vilniuje, Lewben Art foundation, Akzo Nobel rinkinius bei privačias kolekcijas. Kristina yra ne kartą apdovanota tarptautiniuose meno konkursuose – ji ‘Arte Laguna Prize’, ‘Saatchi Painted faces’, ‘Incubarte’ finalininkė, konkurso ‘Jaunojo tapytojo prizas’ publikos prizo laimėtoja, vienintelė iš Lietuvos menininkų įtraukta į leidyklos ‘Thames & Hudson’ knygą ‘100 Painters of Tomorrow’ – pespektyviausių šiuo metu kuriančių pasaulio tapytojų šimtuką. [Justinos Augustytės tekstas]