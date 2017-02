Karelo Martenso projekto „Motion“ pristatymas ŠMC skaitykloje

Vasario 17 d., penktadienį, 19 val. ŠMC skaitykloje vyks menininko ir grafikos dizainerio Karelo Martenso projekto „Motion“ pristatymas.

Karelas Martensas ant kiekvieno piršto turi dešimt rankų ir daugiau nei 50 metų nesėdi jų sudėjęs. Menininkas, šriftų kūrėjas, grafikos ir pramonės dizaineris, knygų kūrėjas, pedagogas – Martensas kuria nesustodamas. Projektas „Motion“ atskleidžia platų jo kūrybos spektrą naujų ir anksčiau sukurtų darbų parodoje meno centre Kunstverein München (Vokietija), naujame 304 p. leidinyje (dizainas kartu su Julie Peeters, produkcija kartu su „Roma Publications“) ir papildomų renginių serijoje Amsterdamo knygyne ir galerijoje „San Seriffe“, Vilniaus ŠMC skaitykloje, Paryžiaus knygyne „Section 7“ ir Niujorko projektų erdvėje „P!“.

Martensas eksperimentuoja. Ir visgi metodiški spalvos, šrifto, spaudos procesų ir formatų bandymai sukuria labai tikslius vaizdinius efektus. Į paprastumą linkusiems jo darbams dažnai pakanka riboto elementų rinkinio, kuriuos kartojant ir jungiant sukuriama kone begalinė formų įvairovė. Pirminės spalvos, skaičių rinkinys, abėcėlė arba paprastų formų eilės Martenso nevaržo – jam tai yra nepabostantys inovacijų įrankiai.

Vasario 17 d. ŠMC skaitykloje meno centro Kunstverein München direktorius Chrisas Fitzpatrickas pristatys šį projektą, o jo bendrakuratorius Post Brothers apžvelgs Martenso kūrybą, pasitelkdamas Johanno Schwartzo parodos dokumentaciją. Bus rodomas Martenso videodarbas „Not For Resale“ (2000), o grafikos dizainerė Julie Peeters aptars naująjį leidinį savo nuolatinio darbo su Kunstverein München leidinių serija kontekste. Knyga bus įtraukta į nuolatinę ŠMC skaityklos kolekciją.

Karelas Martensas (g. 1939 m. Olandijoje) gyvena ir dirba Amsterdame. 1961 m. baigė Arnhemo dailės akademiją, o šiandien yra žinomas kaip vienas reikšmingiausių grafikos dizainerių. Be dizaino projektų, jis nuolat kuria grafikos atspaudus ir tūrinius objektus. Eksponuoja savo kūrinius tarptautinėse parodose, yra išleidęs daug publikacijų, dažnai gauna svarbių užsakymų ir yra laimėjęs daugybę apdovanojimų. 1997 m. Arnheme Martensas įkūrė naujovišką pouniversitetinių studijų instituciją – „Werkplaats Typografie“. Dėstė Mastrichto Van Eycko akademijoje, dirba Jeilio universiteto meno mokykloje Niu Heivene ir dizaino akademijoje Eindhovene.

Chrisas Fitzpatrickas (g. 1978 m. JAV) yra Kunstverein München, 194 metus skaičiuojančio šiuolaikinio meno centro Vokietijoje, direktorius. Nuo 2012 iki 2015 m. Fitzpatrickas vadovavo projektų erdvei „Objectif Exhibitions“ Antverpene, Belgijoje. Taip pat nepriklausomai kuruoja parodas ir renginius įvairiose šalyse – Italijoje, Estijoje, Kinijoje, Austrijoje, Lietuvoje, Kanadoje, Meksikoje, JAV. Jo tekstai publikuojami žurnaluose „Spike“, „Pazmaker“, „Nero“, „Mousse“, „Fillip“, „Cura“, „The Baltic Notebooks of Anthony Blunt“, „Art Papers“, parodų kataloguose ir knygose.

Julie Peeters (g. 1983 Belgijoje) yra grafikos dizainerė, gyvenanti Briuselyje ir Miunchene. Dažniausiai bendradarbiauja su menininkais kurdama spaudinius ir kuria skirtingas kultūros institucijų tapatybes įvairiose šalyse. Ji ypač domisi grafiniu vaizdu, redaguoja Kunstverein München keturiskart per metus leidžiamą knygų seriją. Peeters studijavo Jano van Eycko akademijoje ir „Werkplaats Typografie“. Dėsto grafinį dizainą KASK, Gente, yra dėsčiusi Gerrito Rietweldo akademijoje Amsterdame ir Karlsruhės valstybiniame dizaino koledže.

Post Brothers (g. 1984, JAV) yra kritinė iniciatyva, kuriai priklauso Matthew Postas – entuziastas, mašininkas, taksi vairuotojas ir meno centro Kunstverein München kuratorius. Kuruoja parodas, skaito paskaitas, pristato projektus įvairiose šalyse – Lenkijoje, Meksikoje, Kanadoje, JAV, Portugalijoje, Danijoje, Graikijoje, Estijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Lietuvoje, Italijoje, Suomijoje, Belgijoje, Olandijoje ir Kinijoje. Matthew Postas buvo Liudviko Buklio parodos „Kaip liežuviai“ kuratorius (ŠMC, 2015), jis surinko mokslinės fantastikos knygų minkštais viršeliais kolekciją „Memoirs Found in a Bathtub or what Entropy Means to Me“, saugomą ŠMC viešbutyje. Jo esė ir straipsnių yra pasirodę žurnaluose „Annual“, „The Baltic Notebooks of Anthony Blunt“, „Cura“, „Fillip“, „Kaleidoscope“, „Mousse“, „Nero“, „Art Papers“, „Pazmaker“, „Punkt“ ir „Spike Art Quarterly“, daugybėje menininkų leidinių ir parodų katalogų.

Johannesas Schwartzas (g.1970 m. Vokietijoje) yra fotografas, gyvenantis ir dirbantis Amsterdame. 1995–1998 m. studijavo fotografiją Gerrito Rietveldo akademijoje, vėliau ten pat 2004–2010 m. vadovavo fotografijos fakultetui, kuriame dėsto iki šiol. Tarp jo gautų apdovanojimų yra „Esther Kroon“ prizas (1998) ir „Cobra Kunstprijs Amstelveen“ (2007).

Nuotrauka: Karel Martens, „Three Times (in blue and orange)“, 2017.