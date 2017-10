Jurgio Paškevičiaus paroda-instaliacija „ABSTRACT KARAOKE“ projektų erdvėje „Editorial“

Spalio 21 d. 19 val. „Editorial“ projektų erdvėje (Latako g. 3, I aukštas, Vilnius) atidaroma Jurgio Paškevičiaus paroda-instaliacija „ABSTRACT KARAOKE“.

Kažkas tokio svarbaus, ko net nepastebėtum priešais save,

kažkas tokio menkavertiško, apie ką galėtum plepėti visą dieną.

Jurgis Paškevičius (g. 1987) dažniausiai dirba su kalba ir specifinių kontekstų situacijomis. 2010 metais pabaigė Fotografijos ir Medijos meno katedros studijas Vilniaus dailės akademijoje. 2013 metais įgavo Fine Arts magistro diplomą Sandberg Institute, Amsterdame, Nyderlanduose. Šiuo metu gyvena, dirba ir kuria Vilniuje.

J. Paškevičiaus asmeninių parodų sąraše – Technotitlan, DEAR, Articulo123, Meksiko miestas (2015) My tattoos are like visa stamps in my passport, ESMoA, Los Andželas, JAV (2015), What‘s that stuck between your teeth?, Casa del Lago, Meksiko miestas (2015), Oll Korrect, San Serriffe, Amsterdamas (2013) ir kt. Menininkas dalyvavo grupinėse parodose bei performansuose (rinktinis sąrašas): Karaoke Police, Kunstverein, Amsterdamas (2015), Karaoke Police, Nomas Foundation, Roma (2014), Karaoke Police, ŠMC, Vilnius, (2013), Restorun. The soup opera by Jugedamos, Performa, Niujorkas, JAV, (2013), Pastapun met mint oysters, De Apple, Amsterdamas (2013), Thinging, Frutta gallery, Roma (2013), ICI’s Curatorial Hub, TEMP/ICI, Niujorkas, JAV (2013), Duo show, The Gardens, Vilnius (2012), Fotofinišas, ŠMC, Vilnius (2011).

Paroda veiks iki spalio 31 d.

Editorial programą iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija