Jaunųjų Lietuvos fotografų darbai Karališkosios fotografų draugijos parodoje Londone

Londone atidarytoje Karališkosios fotografų draugijos (The Royal Photographic Society) jau 160-ojoje tarptautinėje parodoje (International Photography Exhibition 160) eksponuojamos ir dviejų mūsų šalies fotografų nuotraukos. Parodos ekspozicija ir jos katalogas prasideda Tado Kazakevičiaus trimis fotografijomis iš jo serijos „Tai, ko nebebus“ ir dviem Gretės Tvarkūnaitės fotografijomis iš jos serijos „Utopijos mitas“. Viso tarptautinėje parodoje, sudarytoje kuratorių, eksponuojami šešiasdešimties autorių darbai. Pirmą kartą ši paroda buvo surengta 1854 metais. Atidarymo metu organizatoriai pasidžiaugė, kad atvyko ir parodos dalyviai iš kitų šalių, bei pristatė Tadą ir jo seriją. Šiemet parodos atrankai buvo pateikta daugiau nei penki tūkstančiai nuotraukų, o parodoje eksponuojama tik vienas šimtas fotografijų, autorius serija pristatoma nuo vienos iki keturių nuotraukų. Parodoje atidarytoje erdvioje „Photoblock“ galerijoje esančioje The Old Truman Brewery, Brick Lane gatvėje, eksponuojama fotografų iš Kanados, Vokietijos, Graikojos, Lietuvos, Italijos, Nyderlandų, Portugalijos, JAV ir Jungtinės Karalystės nuotraukos. Gretimose erdvėse vyksta „Photo Book London“ mugė ir Britų spaudos fotografų asociacijos metinė paroda.

Tado Kazakevičiaus serija „Tai, ko nebebus“ jau ne kartą įvertinta tarptautiniuose konkursuose. Šiais metais jis buvo įvertintas LensCulture Exposure Awards 2017 apdovanojimuose, kur buvo pasirinktas kaip specialusis žiūri pasirinkimas įtakingos The Photographers’ Gallery vyr. kuratorės Karen McQuaid. Kelionės į Londoną metu Tadas ir Lietuvos spaudos fotografų klubo prezidentas Jonas Staselis susitiko su kuratore ir pakvietė Karen McQuaid parašyti įžanginį žodį 2019 metais Klubo planuojamam išleisti Tado Kazakevičiaus fotografijų serijos „Tai, ko nebebus“ albumui. Karen džiugiai priėmė šį kvietimą ir pasidžiaugė Tado serija bei pažadėjo rasti galimybę atsižvelgiant į jos užimtumą, susitikimas vyko galerijos ekspozicijos keitimo dieną. Jos nuomone ši serija įamžina Tado gimtinės Lietuvos kaimo bendruomenes ir sodybas. Tai kaimai, kurie prarado daug „jauno kraujo“, suvilioto šiandieninio modernaus miesto gyvenimo patogumų. Tačiau nuotraukose visiškai nesijaučia jokio sielvarto, liūdesio ar skurdo. Su pagarba įamžinti gyventojai, gyvuliai ir pastatai, kuriuose įsikūrusios šios bendruomenės, bei atsiskleidžia arti išnykimo besantys gyvenimo ritmai.

Už tarptautinėje Karališkosios fotografų draugijos parodoje eksponuoją serija „Utopijos mitas“ Gretė Tvarkūnaitė taip pat buvo apdovanota Aukštojo Mokslo Fotografijos Asociacijos stipendija (Association for Photography in Higher Education (APHE), UK; 2016), ir dekano apdovanojimu už šiuolaikinę praktiką (University of Huddersfield, UK, 2016). Gretė baigė fotografijos bakalauro ir skaitmeninės medijos (Digital Media) magistro studijas Hadersfildo universitete (University of Huddersfield).

Pristatydama seriją „Utopijos mitas“ Gretė rašo: „Mano mylimasis ir aš leidomės į kelionę tranzuojant per didžiulius Europos miestus ir per atokius kalnų regionus, be jokio suplanuoto maršruto ar tikslo galvoje. Norėjome ištrūkti iš savo įprastos rutinos į naują ir viliojantį, bet kartu pavojingą bei nesaugų gyvenimą, visada ir amžinai ieškodami nepaliaujamos, tačiau ir nepagaunamos laisvės idėjos. Pakeliui susipažinome su keliais asmenimis, kurie noriai atsisakė savo ankstesnio šurmulingo šiuolaikinio gyvenimo mainais į prieglobstį giliai gamtoje. Kadaise studentai, profesionalūs darbuotojai, menininkai, mokytojai, šie žmonės paaukojo šiuolaikiškus patogumus siekdami didesnio savarankiškumo ir laisvės. Jie atsuko nugaras šiandieninei civilizacijai – jos vartotojiškumui bei produktyvumui, vietoj to rinkdamiesi lėtesnį, net jei ir sunkesnį, gyvenimą, kurio tempas padiktuotas gamtos. Atsisakydami monotoniško saugumo ir miesto gyvenimo, šie žmonės tapo panašūs į nenupoliruotus brangakmenius, kurių horizontas kasdien keičiasi su vis nauja ir skirtinga saule“.

Kitais metais 160-oji Tarptautinė Karališkosios fotografų draugijos paroda bus eksponuojama Aberystwyth meno centre Velse ir The Civic centre, Barnsley.

Lietuvos spaudos fotografų klubas

Iliustracijoje viršuje: Gretė Tvarkūnaitė, Be pavadinimo. Iš ciklo Utopijos mitas.

Tadas Kazakevičius, Tai ko nebebus.