Janinos Sabaliauskaitės ir Jade Sweeting projektas „On Our Backs: Archyvas“ Niukasle

Sausio 6 d. 18.00 val. – 20.00 val. erdvėje „The NewBridge Books“ (The NewBridge Annex, Project | 12 NewBridge Street West, NE1 8AW, Niukaslis) vyks Janinos Sabaliauskaitės ir Jade Sweeting projekto „On Our Backs: Archyvas“ pristatymas. On Our Backs: Archyvas, tai pirmoji paroda ko-kuruota Janinos Sabaliauskaitės ir Jade Sweeting, įkvėpta pažinties su buvusia žunralo fotoredaktore Phyllis Christopher ir jos archyvu. Paroda vyks The NewBridge Project meno erdvėse, Niukasle prie Taino.

Pramogos nuotykingai lesbietei

Paroda yra dedikuota On Our Backs (1984-2006) buvusiai foto redaktorei Phyllis Christopher – pirmajam moterų sukurtam ir išleistam erotiniam žurnalui, skirtam JAV lesbiečių bendruomenei. Kartu su žurnalo buvusia redaktore Phyllis paroda kvies pasinerti į žurnalo istoriją.

http://thenewbridgeproject.com/eve…/on-our-backs-an-archive/

Paroda vyks: 2017 m. sausio 6 – 28 erdvėje „The NewBridge Books“, The NewBridge Annex, Project | 12 NewBridge Street West, NE1 8AW, Niukaslas

Edukacinis renginys: susitikimas su Phyllis Christopher 2017 m. sausio 21 d. 18.00 val. – 20.00 val.

Ko-kuratorės: Janina Sabaliauskaite ir Jade Sweeting.

Janina Sabaliauskaitė gimė 1991m. Vilniuje, Lietuvoje. 2014m. baigė fotografijos, video ir skaitmeninio vaizdavimo studijas Sunderlando universitete, Anglijoje. Du metus savanoriavo ne pelno siekiančioje meno organizacijoje Solo Arts Šiaurės rytų Anglijoje, kuravo keliasdešimt parodų. Šiuo metu Janina Sabaliauskaitė atlieka meno rezidenciją Northern Centre of Photography.

Jade Sweeting gimė 1987m. Middlesbrough, Anglijoje. 2011m. baigė dailės studijas Nortumbrijos universitete, Niukasle, Anglijoje. Po studijų baigimo buvo apdovanota galimybe sugrįžti į universitetą ir tobulėti šilkografijos srityje. 2013m. Jade įkūrė Pulled Print Club studiją, kurioje vysto savo pačios menininę veiklą, o nuo 2014m. dirba šilkografijos meno technikos laborante Clevelend meno koledže.