James Lewis ir Jenine Marsh – „Ar negirdi mano balsų?“ Ruperte

Rupert kviečia į rezidentų, menininkų James Lewis (Didžioji Britanija) ir Jenine Marsh (Kanada) atvirąsias studijas vasario 23 dieną, ketvirtadienį 17 val. Pakrantės menų inkubatoriaus galerijoje (Vaidilutės g. 79). Menininkai pristatys naujus skulptūrinius darbus, kuriuos jie kūrė reziduodami Vilniuje vasario mėnesį. Šios naujos formos atrodo daugmaž panašios į save, bet tuo pat metu sudaro painias kalbos ir įkūnytos išraiškos hierarchijas konkrečiuose medžiaginiuose paviršiuose.

„Žmonės“ tai nepreciziški, saviti siluetai, blankūs balsų kontūrai, manierų šablonai, afektų eskizai, tačiau ne anonimiškas „viešosios erdvės“ klegesys. Bet kas yra afektas, jeigu vis kitoks eskizas? O maniera, ar ne kiekvieną kartą šablonas? O balsas, kiekvienąkart blankus kontūras? Kas yra savitumas, ar ne„paties“ proskyna, „paties“ neišvengiamumas, neišvengiamas padorumas ar padorumas kaip neišvengiamybė? Visad švelniai priliečiamas, paliečiamas – atidengiantis save greta, visad greta. (“kažkur šalia, bet ne čia“ [„à côté de ses pompes“], kaip sakoma).

Jean-Luc Nancy, Būti vienetiniu daugialypiu

James Lewis (g. 1986 m., Didžioji Britanija). Gyvena ir dirba Vienoje. Tarp pastarojo meto solo parodų: “Mouse cleaning“, Futura, Karlin studijos, Praha (2016). “Before the hyle“, Hubert Winter galerija, Viena (2016). “The problem I can no longer read“, Joseph Tang galerija, Paryžius (2016).

Jenine Marsh (g. 1984 m., Kanada) šiuo metu gyvena ir dirba Toronte. Pastarosios Jenine parodos: “Dear Stranger“, Entrrée galerija, Bergenas, 2017. “In a world of weeds, all roses are wild at Beautiful”, Čikaga, 2016 m. “Everyday War”, ASHES/ASHES galerija, Los Andželas, 2016 m. “The Extrover”, Cooper Cole galerija, Torontas, 2016 m. “A Change of Heart”, Hannah Hoffman galerija, Los Andželas, 2016 m., bei “Feminine marvelous and tough“, Lulu projektų erdvė, Meksikas, 2015 m.

Renginys yra remiamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos bei Lietuvos kultūros tarybos.

Facebook renginys: https://www.facebook.com/events/1872557139655085/