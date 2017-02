Indrės Ercmonaitės kūrybos paroda „Amen. Paveikslas irgi žmogus“ Dailininkų sąjungos galerijoje

Vasario 8 d. (trečiadienį) 18 val. Vilniuje, Dailininkų sąjungos galerijoje (Vokiečių g. 2), atidaroma tapytojos Indrės Ercmonaitės kūrybos paroda „Amen. Paveikslas irgi žmogus“.

Autorė teigia, jog savo parodoje kalba apie autoriaus ir jo kūrybos koreliaciją. „Tapyba yra labai stipri išraiškos priemonė. Joje telpa ir skausmas, ir tamsa, ir šviesa. Tikiu į tapybą ir nekuriu šiaip sau. Be to, savo tapybos darbams neleidžiu dulkėti sukrautiems kampe. Jie aktyviai dalyvauja tiek mano, tiek ir savo gyvenime. Paveikslai veikia. Esu net pasimetusi, kur baigiuosi AŠ, o kur prasideda PAVEIKSLAS. Nes mano minties vaizdai tampa jų, paveikslų, tapatybe, bet priklauso tarsi abiem. Kas kartą tapant vyksta transformaciniai progresai (be abejo, ir regresai) vienas kito atžvilgiu (autoriaus – paveikslui, paveikslo – autoriui). Paveikslas savo nepaneigiamame stačiakampiame plote gali parodyti begalę iliuzijų autoriaus link, o štai autorius, vienas pats, sunkiai gali savo žmogišką formą sulankstyti į stačiakampį.

Paveikslo dominavimui šioje parodoje pasirinkau jo karkaso – porėmio transformacijas, pratęsiant, suteikiant naujas formas. Man amen – tai tarsi pabaigos žodis, padėka ir pritarimas naujausiai kūrybai (2016-2017 m.). Taigi ši paroda yra apie tai, kiek daug tapybos mano gyvenime ir kaip ji mane veikia ar jau paveikė.“ (Indrė Ercmonaitė)

Indrė Ercmonaitė tapybos magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje baigė 2010 m., tačiau Lietuvos meno pasaulyje jos pavardė ėmė ryškėti dar studijų metu. Aktyviai dalyvaudama savo kartos grupinėse parodose, Indrė išsiskyrė daugianarėmis tapybinėmis šaradomis bei dideliu dėmesiu tapybos procesui – dažo kaip fono ir dažo kaip pagrindinio paveikslo veikėjo supratimui. 2014 m. Ercmonaitė pristatė pirmąją solinę tapybos parodą Vilniaus Pamėnkalnio galerijoje. 2016 m. menininkė tapo Vilniaus XVI tapybos trienalės „Nomadiški vaizdai“ konkurso prizininke. Dailininkų sąjungos galerijoje I. Ercmonaitė pristatys naujausius, 2016-2017 m. sukurtus tapybos ir objekto meno kūrinius.

Indrės Ercmonaitės paroda Dailininkų sąjungos galerijoje vyks iki vasario 28 d. Parodos lankymas – nemokamas.

Paroda yra Dailininkų sąjungos galerijos projekto „Rytojaus horizontai“ dalis, skirto palaikyti ir skleisti jauną profesionalią kūrybą Lietuvoje.

Rėmėjai: LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos dailininkų sąjunga.

Iliustracijoje: Indrė Ercmonaitė, Herbas tapybai, 2017