Paminklai yra tarsi visuomenės termometrai – kaskart kolektyvinei temperatūrai užkilus, pirmiausia išlydomi ar naujai išliejami būtent jie. Sukilusi temperatūra šaltą protą tirpdo emocijomis, racionalūs argumentai nustelbiami karštligiškais šūkiais. Rodos kultūriniame lauke paminkliškumo problema išnarstyta po kaulelį, tačiau visuomenė ir toliau aistringai dalyvauja diskusijose, reikalauja naujų ar verčia senus paminklus. O kartais paminklai praranda savo pirminį pranešimą, tapdami dar vienu fonu turistų asmenukėms. Per pastaruosius metus Lietuvoje tiesiog byra paminklais, išdygstančiais tarsi per naktį, be didesnių diskusijų, be meno specialistų įsitraukimo. Tad nenuostabu, jog šiemetinės Kauno bienalės tema – paminklo (ne)galimybės klausimas. Kuruojama menininkės ir rašytojos Paulinos Pukytės, bienalė pakvietė tiek menininkus, tiek teoretikus apsvarstyti paminklo statusą ir galimybes šiandien.

Naujas Artnews.lt žurnalo numeris kviečia dar kartą paklausti – kaip įmanoma įamžinti tam tikras kolektyvines patirtis, nekartojant tų pačių paminklų istorijos klaidų. Koks turėtų būti šiandieninės (o ir ateities) visuomenės mąstymą atitinkantis paminklas? Ar paminklas būtinai turi būti materialus, matomas, apčiuopiamas?

Šiemetinės Kauno bienalės kuratorė Paulina Pukytė su menotyrininke ir kuratore Aušra Trakšelyte kalbasi apie tai, į kieno rankas turėtų būti perduodamas „paminklinimas“.

Apie kolektyvinės atminties, istorijos, architektūros ir politikos susipynimą diskutuoja kuratorė Ūla Tornau bei architektai Ona Lozuraitytė ir Petras Išora, praėjusią vasarą Nacionalinėje dailės galerijoje pristatę parodą „Formuojant peizažą“.

Numerį užbaigs ir vėl pratęs kultūros teoreiko, 2016), termino anti-memorialai (counter memorials) kūrėjo, prof. Jameso E. Youngo užrašytas pranešimas „Atminties fazės: apmąstymai apie atminimo meną, praradimą ir erdves tarp jų“.

Gero skaitymo!