Gruzijos menininko Vajiko Chachkhiani paroda „Pabaigos be pabaigos“ galerijoje „Vartai“

Spalio 24 d. 18 val. galerija „Vartai“ kviečia į šiuolaikinio Gruzijos menininko Vajiko Chachkhiani parodą „Pabaigos be pabaigos“, kurioje menininkas pristatys naujausius savo paveikslus, videomeno darbus, objektus ir instaliacijas.

Vajiko Chachkhiani yra materijos menininkas, vienas iš tų, kurie tiki, kad kiekviena medija, medžiaga turi savąją natūrą ir potencialą. Menininkas nesistengia perlaužti, deformuoti medžiagos ir tiesiog leidžia savo kūriniams vykti, plėtotis ir formuoti savo pačių išraiškos būdus. Pavyzdžiui, cementas yra ganėtinai paprastas ir savo medžiagiškumu, ir funkcija. Iš jo statomi pastatus išlaikantys pamatai, tačiau menininkui cementas funkcionuoja kaip medžiaga, skirta palaikyti turinį, kurį menininkas bando iškomunikuoti. Cementas turi metaforinį potencialą reprezentuoti žmonių sukurtas sistemas ir struktūras, turinčias įtrūkimų, o kaip tik šie įtrūkimai yra tai, kas V. Chachkhiani intriguoja labiausiai. Dėl ikonografinių elementų menininkas pasitelkia itin platų medžiagų spektrą, įskaitant daiktus, baldus ar medžius. Jie surinkti įvairiais būdais ir pasakoja savo istorijas, pavyzdžiui, parodoje eksponuojami medžiai apdegė per karą Gruzijoje. Tokios kūrybos strategijos suteikia menininkui galimybę artikuliuoti tam tikras egzistencines temas ir kvestionuoti esminius žmonių ir kitų darinių buvimo būdus.

Menininkas tiki, kad jo kūriniuose itin svarbus vidinis konfliktas, atsirandantis susijungus dviem priešingiems elementams, kurie suformuoja naują darinį. „Ką aš noriu padaryti – tai suprasti vidinių konfliktų struktūras. Per mirtį aš bandau kalbėti apie gyvenimą ir jo vertingumą. Per smurtą apie intymumą, per disfunkcionalius dalykus apie poeziją juose“, – teigia menininkas. Vis dėlto V. Chachkhiani nebando savo tyrinėjamų objektų tiesiog įvertinti kaip gerų ar blogų; jis siekia suprasti, kaip jie funkcionuoja ir kaip toli galima nueiti bandant nagrinėti esmines žmonių savybes ir politinių bei socialinių parametrų įtakas. Menininkas siekia kalbėti apie žmonių gyvenimus ir iš nieko išgauti poeziją arba surasti ją ten, kur niekas nesitikėtų jos esant. „Nes, nepaisant to, kad karas, kančia ir mirtis paveikia gyvenimo vertę, iki tam tikro lygmens jie taip pat ją išryškina – ir aš tikiu, kad tai yra tie elementai, kuriuose galima atrasti poeziją“, – tvirtina menininkas.

Vajiko Chachkhiani (g. 1985) šiuo metu gyvena ir kuria Berlyne. Menininkas baigė Berlyno meno universitetą ir Amsterdamo Gerrit Rietveld akademiją. Jo instaliacija „Gyvas šuo tarp negyvų liūtų“ šiuo metu pristatoma Gruzijos paviljone, 57-ojoje Venecijos bienalėje. Menininkas yra surengęs personalines parodos galerijoje „Daniel Marzona“ Berlyne (2017, 2015), „Yarat“ rezidencijos programoje Baku (2016), Kunsthaus Dahlem Berlyne (2015), Zygeno šiuolaikinio meno muziejuje (2014), Valstybiniame literatūros muziejuje Tbilisyje (2013), „BINZ39“ Ciuriche (2012) ir „Gala Gallery“ Tbilisyje (2011). Be kitų institucijų ir meno erdvių, menininkas dalyvavo grupinėse parodose „Galleria De foscherari” Bolonijoje (2017), „Bundeskunsthalle“ Bonoje (2015), Šiuolaikinio meno muziejuje Volfsburge (2014), „MeetFactory“ Prahoje (2012), Šiuolaikinio meno muziejuje Leipcige (2011), „Stedelijk” muziejuje Amsterdame (2011). V.Chackhiani gavo stipendiją kurti (2015) ir DAAD stipendiją (2013), o 2014 m. buvo apdovanotas prestižiniu 7-uoju Rubenso skatinamuoju apdovanojimu Šiuolaikinio meno muziejuje Zygene. Menininko darbai buvo įtraukti į tokias kolekcijas kaip Hamburger Kunsthalle, Šiuolaikinio meno muziejus Zygene ir Valstybinė Vokietijos šiuolaikinio meno kolekcija.

Paroda veiks iki lapkričio 24 d.

Vajiko Chachkhiani. Pabaigos be pabaigos, 2015. nudegusios medžio šakos. matmenys kintantys