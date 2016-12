Gerdos Paliušytės paroda „A Desire For Things To Work“ NEVERNEVERLAND projektų erdvėje

Gruodžio 16 d. NEVERNEVERLAND projektų erdvė Amsterdame pristatė “A Desire For Things To Work”: pirmą personalinę Gerdos Paliušytės parodą Olandijoje bei jos naujo filmo premjerą tokiu pačiu pavadinimu.

Paroda skirta priklausomumo troškimui bei iš to sekantiems susidūrimams ir persiklojimams. Parodoje pristatomi du Paliušytės kelio filmai specialiai jiems sukurtoje architektūrinėje aplinkoje.

Kūriniai parodoje:

“A Desire For Things To Work” (‘12min, 2016)

“The Road Movie” (’25min, 2015)

Architektūra: putoplastas, pakeisti dieninių lempų gaubtai trečiame pastato aukšte.

Daugiau informacijos apie parodą galima rasti čia.

Gerda Paliušytė (g. 1987, Vilnius) yra lietuvių video menininkė ir kuratorė, šiuo metu gyvenanti Amsterdame. Savo veikloje ji tyrinėja įvairių reprezentacijos būdų ribas, individualizuojančio žvilgsnio ieškodama renginių, videodarbų, parodų ir laikinų institucijų formomis. Jos fimai nesenai pristatyti XII Baltijos Trienalėje bei Kunstraum galerijoje, Londone.

Daugiau informacijos:

www.gerdap.lt

www.thegardens.lt

A Desire For Things To Work yra dalinai remiama AFK – the Amsterdam Fund for the Arts.