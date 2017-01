Gedimino G. Akstino publikacijos„it depends“ sutiktuvės ŠMC skaitykloje

Vasario 2 d., ketvirtadienį, 19 val. Šiuolaikinio meno skaitykla kviečia į Gedimino G. Akstino publikacijos„it depends“ sutiktuves, kurių metu autorius savo projektą pristatys renginiui specialiai sukurtoje architektūrinėje aplinkoje.

„Truputį daugiau nei prieš metus man parodė kaip patekti į „Artis” zoologijos sodą neperkant bilieto kasoje. Taigi, mano bilietu į sodą, greta popierinio varianto, tapo ir tam tikras žinojimas. Šiuo metu naudoju abu bilietus tam, kad suprasčiau, kuo jie susiję ir ar jie išvis susiję. Du atskirti įėjimai, du skirtingi bilietai, abu tikri, abu galioja tame pačiame realybių fabrike”.

it depends – tai leidinys ir besitęsianti menininko kūrinių serija, prasidėjusi nuo pokalbių su valstybine olandų geležinkelių bendrove „Nederlandse Spoorwegen (NS)” bei grafičių piešėjais Amsterdame. it depends aptinka ir plėtoja įvairius objektų ir žmonių atsiradimo būdus – neišvengiamus skirtingų praktikų persiklojimo procesus.

Gediminas G. Akstinas (g.1987) yra lietuvių menininkas šiuo metu gyvenantis Amsterdame. 2015 metais jis baigė studijas Sandbergo institute. Tarp naujausių jo personalinių parodų – „SHIP“ Amsterdamo Kunstverein (kartu su Gediminu Akstinu (g.1961)) ir „BROWSERS“ trumpalaikės nuomos butuose Vilniuje. Šių metų sausio 12 dieną leidinys it depends buvo pristatytas knygyne „San Serriffe“ Amsterdame.

Vakaro metu leidinys bus dalinamas nemokamai.

Ačiū korėjietiško maisto restoranui „Taste – JHK&DD’s Place” (Vokiečių g. 2, Vilnius) už paskolintą dizainą renginio plakatui ir „AFK – the Amsterdam Fund For the Arts“ už paramą.