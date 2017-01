Gedimino Akstino leidinio it depends pristatymas ir paroda Amsterdame

Sausio 12 d. 20 val. knygyne San Serriffe Amsterdame vyks Gedimino Akstino leidinio it depends pristatymas ir personalinės parodos atidarymas. Paroda veiks sausio 12-15 dienomis, 11-19 val.

it depends yra leidinys ir besitęsianti Akstino kūrinių serija, prasidėjusi nuo pokalbių su valstybine olandų geležinkelių bendrove Nederland’s Spoorwegen (NS) bei graffiti piešėjais Amsterdame.

Akstino rašomoje istorijoje pagrindinis dėmesys skiriamas traukiniui, kaip materialiam objektui, atsirandančiam NS ir piešėjų interakcijos metu, bei nuolatiniam ir nenutrūkstamam jo kūrimo(si) procesui.

To pavyzdžiu galėtų būti žymioji Fyros bylos istorija. Po to, kai šiai Italijos kompanijai priklausantys traukiniai užblokavo bėgius Amsterdame ir taip sutrikdė NS operavimo sistemą, Fyra valdomi traukiniai tapo ne tik technine ir finansine kliūtimi olandų geležinkelių bendrovėms ir svarbiu pokyčiu jų darbuotojų tvarkaraščiuose, bet ir problema graffiti piešėjams – bėgių, ant kurių buvo palikti Fyra traukiniai, apsauga buvo padvigubinta. Jeigu traukinys gali būti suvokiamas kaip besidauginantis vienetas, tokio tipo patyrimas gali tapti įprastu kasdienybės reiškiniu.

it depends atveju, traukinys tampa metodu – jis diktuoja kūrinių seriją, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas žinojimo tamprumui bei kūnui, kaip daugialypiam reiškiniui, aptarti. it depends savo ruožtu aptinka ir plėtoja įvairius objektų ir žmonių atsiradimo būdus – neišvengiamas skirtingų praktikų persiklojimo pasekmes.

Gediminas G. Akstinas (g.1987) yra lietuvių menininkas šiuo metu gyvenantis Amsterdame. 2015 metais jis baigė studijas Sandbergo institute. Veliausios personalinės parodos: SHIP, Amsterdamo Kunstvereine (kartu su Gediminu Akstinu (g.1961)) ir BROWSERS, trumpalaikės nuomos butuose Vilniuje.

Kitas it depends pristatymas vyks Šiuolaikinio meno centro skaitykloje šių metų vasario 2 d., Vilniuje.

Gedimino G. Akstino publikacijos pristatymą remia AFK – the Amsterdam for the Arts.

Renginio San Serriffėje plakato dizainas pasiskolintas iš Adamo tabako ir suvenyrų parduotuvės (Sint Annenstraat 31, 1012 HE Amsterdam).