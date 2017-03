Finalinė paroda „Lipti nematomomis struktūromis” Akershus meno centre, Norvegijoje

Vasario 10 – kovo 12 d. Akershus meno centre, 15 minučių nuo Oslo centro nutolusiame Lilestriomo miestelyje eksponuojama ketvirtoji ir paskutinė Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijos projekto paroda „Lipti nematomomis struktūromis. Apie ritualines disciplinuojančias praktikas. IV dalis: Lilestriomas“.

Kievienas parodos darbas skirtingu būdu tyrinėja įvairius egzistavimo režimus, meno produkcijos aspektus ir socialinį gyvenimą. Kiekvienas nagrinėja giliai įsišaknijusias praktikas, sąvokų sistemas ir ritualus. Jie manipuliuoja, ardo ir trikdo nusistovėjusius mąstymo būdus ir elgesio modelius. Žinoma, jų pagrindinis tikslas nėra tiesiog įdiegti naujus, bet veikiau sukelti sumaištį, nustebinti mus ir tokiu būdu kelti klausimus apie nusistovėjusių konvencijų ir institucijų teisėtumą.

Šios parodos darbai nurodo į plataus spektro ritualines praktikas bei ryšius tarp ankščiau gyvenusių žmonių papročių ir šiuolaikinių ritualų. Nusidriekę nuo visiems žinomų socialinių ir dvasinių praktikų iki šiuolaikinių meno gamybos ir vadybos strategijų, visi šie kūriniai tiria ir tyrinėja, klausia, trikdo, keičia ir fikcija paverčia nusistovėjusius įsitikinimus, discipliną ir kasdienius įpročius, kartu nubrėždami kontūrus naujiems.

Menininkai: Mo Abd-Ulla (NO), Eglė Budvytytė (LT), Tanya Busse (NO), Victoria Durnak (NO), Gunnhildur Hauksdóttir (IS), Berglind Jóna Hlynsdóttir (IS), Saulius Leonavičius & Vida Strasevičiūtė (LT), Robertas Narkus (LT), Augustas Serapinas (LT), Kristin Tårnesvik (NO)

Kuratoriai: Eglė Mikalajūnė ir Samir M’kadmi

Organizatoriai: VDA Nidos meno kolonija

Paroda Akershus meno centre (Storgata 4, 2000 Lilestriomas, Norvegija) veikia iki kovo 12 dienos, trečiadieniais–sekmadieniais nuo 12 iki 17 val. Tai šešių institucijų rengiamo, dvejus metus trunkančio rezidencijų ir parodų projekto trijose šalyse (Islandijoje, Lietuvoje ir Norvegijoje) ketvirtoji ir paskutinė paroda, kurioje pristatomi visų dešimties projekte dalyvavusių menininkų kūriniai.

Vilniaus dailės akademijos projektui „Disciplina šiandien. Menininkų rezidencijų mainai ir parodos“, projekto EEE-LT07-KM-01-K-01-035, skiriama EEE finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės parama pagal programą LT07 „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“. Projektą taip pat remia Lietuvos kultūros taryba.

Lipti nematomomis struktūromis. Apie ritualines disciplinuojančias praktikas. IV dalis: Lilestriomas. Akershus Kunstsenter, Lilestriomas, Norvegija, 2017

Augustas Serapinas, Lipti struktūromis, 2016

Augustas Serapinas, Lipti struktūromis, 2016

Gunnhildur Hauksdóttir, Penki piešiniai, 2016

Gunnhildur Hauksdóttir, Penki piešiniai, 2016

Kristin Tårnesvik, Populiari mirties valanda. Kartais iš dangaus krenta akmenys, 2016

Kristin Tårnesvik, Populiari mirties valanda, 2016

Kristin Tårnesvik, Populiari mirties valanda. Kartais iš dangaus krenta akmenys, 2016

Berglind Jona Hlynsdóttir kartu su grupe Dora (Gatis Zakis and Jānis Šipkēvics), Dygsniavimas ir lopymas, 2016

Berglind Jona Hlynsdóttir kartu su grupe Dora (Gatis Zakis and Jānis Šipkēvics), Dygsniavimas ir lopymas, 2016

Eglė Budvytytė, Riedlenčių malda arba Kakta žemiau širdies, 2016

Lipti nematomomis struktūromis. Apie ritualines disciplinuojančias praktikas. IV dalis: Lilestriomas. Akershus Kunstsenter, Lilestriomas, Norvegija, 2017

Tanya Busse, Smėlio stebėtojų radijas, 2016

Tanya Busse, Smėlio stebėtojų radijas, 2016

Tanya Busse, Smėlio stebėtojų radijas, 2016

Robertas Narkus, Atlanto bienalė. Deniai, 2016

Robertas Narkus, Atlanto bienalė. Eurostar, 2016

Mo Abd-Ulla, Dienos meniu: Ką valgo diktatoriai? Staliukas, 2017

Mo Abd-Ulla, Dienos meniu: Ką valgo diktatoriai? Vazos (vidurinė lentyna), 2017

Mo Abd-Ulla, Dienos meniu: Ką valgo diktatoriai?, performatyvi vakarienė, 2017

Mo Abd-Ulla, Dienos meniu: Ką valgo diktatoriai?, 2017

Mo Abd-Ulla, Dienos meniu: Ką valgo diktatoriai?, 2017

Victoria Durnak, Buvusio vaikino papuošalai, 2016

Saulius Leonavičius & Vida Strasevičiūtė, Fuck Language, 2017

Saulius Leonavičius & Vida Strasevičiūtė, Fuck Language, Oslo centre, 2017

Saulius Leonavičius & Vida Strasevičiūtė, Fuck Language, Oslo centre, 2017

Nuotraukos Andrej Vasilenko ir Jono Vaitiekūno