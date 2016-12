Filosofinių tekstų vertimų pristatymas galerijoje „si:said“

Gruodžio 22 d. (ketvirtadienį) 18 val. galerijoje „si:said“ (Daržų g. 18, Klaipėda) tęsiamas projektas „C pusė“ dalis, pristatantis iš Klaipėdos kilusius jaunuosius menininkus, kuriančius ir studijuojančius užsienyje.

Projektą „C-pusė“ iš dalies finansavo Klaipėdos miesto savivaldybė. Jis pristato dviejų, iš Klaipėdos kilusių jaunųjų menininkų, kuriančių ir studijuojančių užsienyje ‒ Jurgio Viningo ir Vytauto Kumžos, kūrybą. Vytautas Kumža (g. 1992, Klaipėda) lapkričio 24 d. atidarė parodą „Trust it, use it, prove it”, kurioje persvarsto skirtumus tarp objektų ir jų reprezentavimo fotografijoje. Jurgis Viningas atliko nedidelį filosofinį tyrimą. Jis išvertė keletą filosofinių tekstų į lietuvių kalbą, taip supažindindamas skaitytoją su svarbiomis šiuolaikinėmis idėjomis. Jurgio tikslas – sukurti intelektualinį dialogą su kultūra besidominančiais klaipėdiečiais. Daugelis svarbių diskusijų dažnai vyksta akademijos ribose, tad J.Viningas yra įsitikinęs, jog šiandien, stebint, kaip finansinis sektorius bei gentrifikacija kolonizuoja viešąją erdvę, kaip niekad svarbu yra atgaivinti kultūrinį dialogą su miesto bendruomene. Tad gruodžio 22 d. bus pristatyti vertimai ir projekto katalogas.

Jurgis Viningas (g. 1990, Klaipėda) mokėsi Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijoje, baigė filosofijos bakalauro studijas Hyehthrop Koledže, Londono universitete. Šiuo metu tęsia filosofijos magistro studijas Warwick universitete. Publikavo eilėraščius, eseistiką, knygų recenzijas įvairiuose Lietuvos kultūros periodikos leidiniuose. Gyvena ir kuria Didžiojoje Britanijoje.