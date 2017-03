Elenos Balsiukaitės-Brazdžiūnienės paroda „Šančių misterijos“ galerijoje „Meno niša“

Kovo 14 d. 18 val. galerijoje „Meno niša“ (J. Basanavičiaus g. 1/13, Vilnius) bus atidaryta vienos ryškiausių Kauno tapytojų Elenos Balsiukaitės-Brazdžiūnienės tapybos darbų paroda „Šančių misterijos“. Tai jau ketvirtoji personalinė menininkės paroda galerijoje „Meno niša“, kuri E.Balsiukaitės-Brazdžiūnienės kūrybą nuolat pristato Vilniaus publikai ir meno mugėse užsienyje bei Lietuvoje.

Menininkė įkvėpimo kūrybai semiasi iš kultūros ir kasdieninės aplinkos, iš ten į jos paveikslus atkeliauja ir įvairūs motyvai. E.Balsiukaitei-Brazdžiūnienei labai svarbus motyvo pasirinkimas, tai yra jos kūrybos atspirties taškas.

Prieš tris metus galerijoje „Meno niša“ menininkė pristatė parodą „Varnų bažnyčia“, kuri gimė iš gamtos stebėjimo ir jos išgyvenimo, o naujausios parodos „Šančių misterijos“ idėją įkvėpė konkreti vieta. Tai buvusios kareivinės (kazarmos) Kaune, Žemuosiuose Šančiuose, kur E.Balsiukaitė-Brazdžiūnienė jau 20 metų turi savo dirbtuvę. Menininkė teigia, kad ji visada jautė, jog yra stipriai susaistyta su pastarąja vieta.

„Kad ir kaip bedažytum sienas ar keistum dekoracijas – kultūrinis istorinis likimas susisluoksniavęs tarp šių sienų smelkiasi į mano darbus. O paveikslai – kaip scena, kurioje ir vyksta mano misterijos su mylimais personažais ar be jų. Čia rašomi, sakomi tekstai ir monologai, išnyra sapno fragmentai, realių vaizdų nuotrupos. Viskas persipina, tačiau tik paskutinis sluoksnis išlieka sustingęs ir regimas. Tada galima įvardinti, kad tai tik išplėštas knygos lapas, vėjo priplaktas prie sienos. Tai tik gyvenimas virtęs besitęsiančiu karnavalu, neišsiųstas, neskaitytas laiškas senam draugui ir mono-auto spektaklis įvykęs, be žiūrovų, dirbtuvėje, trenkiant muzikėlei per radiją“, – pasakoja E.Balsiukaitė-Brazdžiūnienė.

Menotyrininkas Vidas Poškus teigia, kad E.Balsiukaitės-Brazdžiūnienės tapyba išsiskiria daugiasluoksniškumu: „Tai ne paviršiumi, ne išore slystantys, o gilyn, į esmę kabinantys teptukai, kurie ir formuoja vieną virš kito plevenančius, sugulančius, prisispaudžiančius sluoksnius. Ir to nereikia suvokti vien pažodžiui – daugiasluoksniškumas čia yra ne vien fizinė, bet vėlgi ir dvasinė (emocinė) būsena, kurią materializuoja vidinis švytėjimas.“ Pasak menotyrininko, E.Balsiukaitės-Brazdžiūnienės kūriniai yra kietas riešutėlis nepasikausčiusiems žiūrovams, kurie neskaito literatūros, neklauso muzikos ar nesidomi kitais menais.

E.Balsiukaitė-Brazdžiūnienė ( g. 1959 m. ) yra surengusi per trisdešimt personalinių parodų. Menininkė aktyviai dalyvauja grupinėse parodose Lietuvoje bei užsienyje, jos darbų yra įsigiję Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Modernaus meno centras, privatūs kolekcininkai Lietuvoje, Danijoje, Norvegijoje, Suomijoje ir Vokietijoje.

Elenos Balsiukaitės-Brazdžiūnienės paroda „Šančių misterijos“ veiks iki balandžio 1 d.

Iliustracijoje: E.Balsiukaitė-Brazdžiūnienė, Street Angel, 2016. 190×120, drob. akrilas, aliejus