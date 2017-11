Dorotos Gawędos ir Eglės Kulbokaitės paroda ir performansas „YGRG150: LE MUSÉE MENTEUR“ Vilniuje

Atradus Pompėją kartu su ja buvo atrastas ir muziejus, cirkas, antikvariatas, suvenyrai, turizmas, o su jais – spinta, asmeninė dėžutė, slaptas stalčius, tamsus kambarys, akutė. Jauna mergina gyvena šio Slapto Muziejaus pakraštyje – kartu su jo architektūriniais ženklais, jo topo–politinėmis technikomis matymui, malonumams, galioms reguliuoti.

Architektūra siejasi su archyvu. Seksualumas yra slaptas archyvas. Archyvas yra seksualumo architektūra [pagal Paul B. Preciado].

Dorota Gawęda (Lenkija) ir Eglė Kulbokaitė (Lietuva) yra 2013–aisiais įkurtas Bazelyje ir Atėnuose gyvenančių menininkių duetas. Savo kūryboje menininkės remiasi feministine teorija bei grožine literatūra, į technologijas orientuota emancipacija ir erdvės diskursyvumu. Jos yra „YOUNG GIRL READING GROUP“ (nuo 2013) ir „Agatha Valkyrie Ice“ (nuo 2014) įkūrėjos. Per „YOUNG GIRL READING GROUP“ Gawęda ir Kulbokaitė tyrinėja skaitymo veiksmą kaip intymią patirtį, kurioje dėl garsiai ištariamų žodžių slypi viešo performanso galimybė. „Agatha Valkyrie Ice“ yra daugiaplatformis dalyvavimo, savęs įtraukimo į performansą projektas ir tuo pačiu įžvalga, meninės praktikos formatu tyrinėjanti tapatybės ir meninės kūrybos paraleles. Dorota Gawęda ir Eglė Kulbokaitė savo darbus neseniai pristatė 13–ojoje Baltijos Trienalėje Šiuolaikinio meno centre Vilniuje; Kunsthalle Basel; Šiuolaikinio meno institute Londone; Art Athina meno mugėje; SMK – Danijos nacionalinėje galerijoje Kopenhagoje; 1.1, Bazelyje; Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Diuseldorfe; Modernaus meno muziejuje Varšuvoje; SALTS, Bazelyje; LISTE performansų projekte; 9–ojoje Belyno bienalėje; CCS Bard, Niujorke; Kunsthalle Zurich; Paryžiaus Modernaus meno muziejuje ir kitur.

Parodos atidarymas 2017 m. lapkričio 8 d. 18 val. projektų erdvėje „Sodų 4“ (Sodų g. 4, Vilnius)

Paroda veikia 2017 m. lapkričio 9–24 d. trečiadieniais – penktadieniais 15:00–19:00 arba susitarus tel. +37062689230

Instaliacija / performansas: 2017 m. lapkričio 10 d. 19 val. projektų erdvėje „Editorial“ (Latako g. 3, Vilnius). Dalyvauja Antanas Lučiūnas, Kristina Aglaja Skaldina, Dorota Gawęda ir Eglė Kulbokaitė

Skaitymas: „Gender, Sexuality, and the Biopolitics of Architecture: From the Secret Museum to Playboy“ („Lytis, seksualumas ir architektūros biopolitika: nuo slapto muziejaus iki Pleibojaus“) pagal Paul B. Preciado.

Renginį organizuoja Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga ir projektų erdvė „Editorial“. Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, baras „Dėvėti“. Padėka: Saari Residency, Kone Foundation, Rupert, BCC: Season for Learning.