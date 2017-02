Deimanto Narkevičiaus solo paroda Londono „Maureen Paley“ galerijoje

Vasario 4 dieną Londono rytuose įsikūrusi “Maureen Paley” galerija pristatė Deimanto Narkevičiaus solo parodą.

Londono rytuose įsikūrusi “Maureen Paley” galerija antrą kartą pristato Deimanto Narkevičiaus darbus. Pirmą kartą ši galerija organizavo Deimanto Narkevičiaus filmų peržiūras 2015 m. vasarį. Praėjus dviems metams po peržiūrų šį kartą galerija rodo naują Narkevičiaus 3D filmą „20 July 2015“ (2016), kuris neseniai buvo rodomas solo parodoje Niukaslio „BALTIC“ šiuolaikinio meno centre.

„Maureen Paley“ galerijos parodoje, be darbo „20 July 2015“, dar rodomas ir 2004-ais metais sukurtas video „Once in the XX Century“. Savo video darbuose Narkevičius analizuoja socialinių ir politinių idealų reprezentaciją viešoje erdvėje bei kas nutinka, kuomet naujai susiformavęs politinis kontekstas neatsispindi miesto paminkluose. Be Deimanto Narkevičiaus, „Maureen Paley“ atstovauja iškilius menininkus, kaip Lawrence Abu Hamdan, AA Bronson, Liam Gillick, Wolfgang Tillmans, Banks Violette, Gillian Wearing ir kt. „Maureen Paley“ galerijoje buvo rodomi ir Gintaro Didžiapetrio bei Andrew Miksys darbai.

Parodos laikas: 2017 vasario 4 d. – 2017 m. kovo 5 d.

Galerija atvira lankytojams nuo 11 iki 18 val. nuo trečiadienio iki sekmadienio arba atskirai susitarus kitą laiką.

Daugiau informacijos:

http://www.maureenpaley.com/