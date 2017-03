Danų menininko Toke Flyvholm paroda „Mud Drum” „Kabinete”

Projektų erdvė Kaune „Kabinetas” (A. Mapu g. 20) pristatė danų menininko Toke Flyvholm parodą „Mud Drum”. Paroda veikė vasario 24 – kovo 7 dienomis.

[A mute drama;

Facing a haunted terrain.

A heavy load compressed…

Into fantasy… into dreams… into delusions.

Mud, seeping through nested pages.]

Toke Flyvholm yra skirtingose medijose veikiantis menininkas iš Kopenhagos (Danija). Nuo studijų baigimo 2010 metais Jutlandijos menų akademijoje, jis pristato savo kūrybą vietiniu ir tarptautiniu lygmeniu personalinėse bei grupinėse parodose.

Parodą remia Danijos menų fondas (The Danish Arts Foundation) bei Danijos menų dirbtuvės (The Danish Art Workshops).

Nuotraukos: Kabinetas ir Toke Flyvholm