Dainiaus Liškevičiaus paroda 1: ∞ galerijoje namuose „Trivium“

Vasario 16 d., ketvirtadienį, 16.00 val. galerijoje namuose Trivium (Vilkpėdės 7-105, Vilnius) vyks Dainiaus Liškevičiaus parodos 1: ∞ atidarymas. Parodos atidarymo metu vyks performansas “Dėsnis”.

Projektas sukurtas naudojant retrospektyvos žanrą bei remiantis olandų dailininko Vincent Laurensz van der Vinne (1628-1702) tapybos darbu A VANITAS STILL LIFE WITH A CRYSTAL BALL REFLECTING AN IMAGE OF THE ARTIST AT HIS EASEL.1

Siekiant tikslumo, paroda buvo konstruojama naudojantis duomenimis, esančiais autoriaus internetiniame tinklaraštyje www.liskevicius.lt. Ekspozicija sukurta iš atskirų kūrinių ar jų segmentų, esančių menininko studijoje. Naudojantis fragmentiškumo strategija, sukuriamas chaotiškas žemėlapis-visuma su perspektyva į naują kūrinį tarsi atspindį, paremtą menininko kūrybos evoliucijos principu. Paroda buvo sumanyta surengti jau

įvykusiai datai 2017-01-17 pažymėti.