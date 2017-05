Carloso Noronhos Feio performansas ŠMC skaitykloje

Gegužės 28 d., sekmadienį, 18 val. parodos „Ateitys“ uždarymo proga Šiuolaikinio meno centras kviečia į Carloso Noronhos Feio performansą ŠMC skaitykloje. Jau kurį laiką devalvavusios ir alternatyvios valiutos kolekciją kaupiantis menininkas pristato ją pokalbiuose ir susitikimuose, siūlydamas permąstyti ir aptarti vertės, kultūros bei ekonomikos ryšius.

„Performanse „Pasitikėjimo klausimas“ aš komentuoju, kvestionuoju ir demonstruoju savo surinktas skirtingas valiutas. Papasakosiu viską, ką žinau, – kartais klysiu, nusišnekėsiu ar tiesiog būsiu naivus. Naudodamasis šia kolekcija parodysiu savo piniginę ir visą joje telpantį popierių, metalą, molį, skardą, šilką, odą, fanerą, auksą, sidabrą, bronzą, vilną, druską, organinį stiklą, poliesterį, medvilnę, nikelį, medį, propagandą, pamirštas ideologijas, nacionalizmus, lokalizmus, globalizmus, troškimus, pasitikėjimą, rūdis…“

Carlos Noronha Feio (g. 1981 Lisabonoje) yra menininkas, įvairiomis technikomis tiriantis kultūrinius, lokalius ir globalius identitetus. Jo kūriniai buvo rodyti personalinėse ir grupinėse parodose „Galerie Iragui“ Maskvoje, „Narrative Projects“ Londone, Nacionaliniame šiuolaikinio meno muziejuje – „Museu do Chiado“ Lisabonoje, Ve.Sch Vienoje, „Sazmanab Platform“ Teherane, Abrons menų centre Niujorke ir daugelyje kitų. Jis yra dalyvavęs pokalbiuose, paskaitose ir seminaruose „Calvert 22“ fonde, Courtauld institute, Viktorijos ir Alberto muziejuje / Baltajame pastate, Čelsio menų koledže Londone, NCCA –Maskvos Nacionaliniame šiuolaikinio meno centre, „Spike Island“ ir Londono karališkajame menų koledže. Jo kūrinių yra privačiose ir viešose kolekcijose, tarp jų: MAR – Rio de Žaneiro Meno muziejuje ir Saatchi galerijoje Londone; jie įtraukti į monografijas The Art of Not Making: The New Artist/Artisan Relationship (Thames & Hudson) ir Nature Morte: Contemporary Artists Reinvigurate the Still Life Tradition (Thames & Hudson (anglų k.), Hirmer Verlag GmbH (vokiečių k.).

Performanso dalyvių skaičius ribotas – norinčius prisijungti prašome registruotis el. paštu info@cac.lt. Renginys nemokamas ir vyks anglų kalba.