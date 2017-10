Berlyno kolektyvo Lou Cantor paskaita „Sisteminės ne- ir post- žmogiškų šeimos narių konsteliacijos“ ŠMC

Spalio 5 d., ketvirtadienį, 19 val. ŠMC Šiaurinėje salėje vyks kolektyvo iš Berlyno Lou Cantor paskaita „Sisteminės ne- ir post- žmogiškų šeimos narių konsteliacijos“.

Šiuolaikinio meno centras džiaugiasi galėdamas lankytojus pakviesti į antrąją 13-osios Baltijos trienalės Preliudo viešų renginių ciklo dalį, kurios metu paskaitą skaitys bei kūrybines dirbtuves ves menininkų kolektyvas iš Berlyno Lou Cantor.

Mums knieti atverti širdis įvairiems robotams, patikėti jiems savo paslaptis ir pirkinių sąrašus. Leidžiame jiems mus linksminti ir palengvinti kai kuriuos kasdienius darbus. Kaip įkūnyti subjektai, jie yra pritaikomi prie mūsų užgaidų. Tai gali būti bet kurios tautybės vyrai ir moterys, ar net flamingai, lėlės, krepšinio kamuoliai. Tačiau tai yra ir lazda su dviem galais: imituodami mums įprastą bendravimą jie taip pat filtruoja informaciją kompanijoms, kurios juos sukūrė. Laikotarpiu, kai interfeisas tampa pranešimu, Lou Cantor kelia klausimą: „Ar santykio tarp įkūnyto subjektiškumo ir žinių atlikimo bei archyvavimo žlugimas gali tapti išsilaisvinimo būdu?“

Savo paskaitos ir kūrybinių dirbtuvių Šiuolaikinio meno centre metu, menininkų duetas kvies žiūrovus dalyvauti kūrinyje, tyrinėjančiame alternatyvų terapijos metodą, vadinimą šeimos konsteliacijų terapija, 1990 m. suformuluotą Berto Hillerio. Šis metodas, pasmerktas kaip pseudomokslinis ir kartais netgi tiesmukai vadinamas apgaule, sujungia egzistencinės fenomenologijos ir Zulu kultūros misticizmo elementus. Dirbdamas misionieriumi XX a. 6-ajame ir 7-ajame dešimtmetyje, Hellingeris išmoko Zulu kalbą ir susipažino su jų kultūra, kurioje akcentuojama neginčytina ir apčiuopiama šeimos protėvių būtis kasdienybėje. Protėviai, gyvenantys dvasių pasaulyje, vadinamame unkulunkulu („geriausiame iš geriausių”), reikalauja visada juos atsiminti. Jei protėviai bus užmiršti, jie gali keršyti užtraukdami užmaršiems palikuonims nelaimę.

Improvizuotame spektaklyje Lou Cantor gilinsis į šeimos konsteliacijų terapijos teikiamas galimybes permąstyti santykius su iškūnytais agentais, kuriuos mes sutinkame savo kasdienybės patirtyje, ir tuo pačiu sukurs dirbtinio intelekto avatarą.

Lou Cantor yra Berlyne veikiantis menininkų kolektyvas, susibūręs 2011 metais. Jų pagrindinis interesų laukas apima intersubjektyvumą ir tarpasmeninę komuni-kaciją. Lou Cantor kūryba gilinasi į daugiareikšmį šiuolaikinės komunikacijos minų lauką, kuriame medija, pranešimas ir reikšmė nuolatos atsigręžia vieni į kitus. Tarp kolektyvo ankstesnių parodų – „The Policeman’s Beard is Half Const-ructed”, Bonner Kunstverein Bonoje; „Spiritual Reality”, Decad, Berlyne; Fellow Travelers, apexart, Niujorke; „Cyborg Dreams”, Niujorke; „The Labour of Watching”, leto gallery, Varšuvoje ir OSLO10, Bazelyje; „Language and Misun-derstanding”, CUNY, Niujorke; „Epistemic Excess”, Artists Space, Niujorke; 7-oji Berlyno bienalė ir „New National Art”, Moderniojo meno muziejuje, Varšuvoje.