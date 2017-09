Akimirkos iš Vilniaus galerijų savaitgalio

Rugsėjo 7-10 dienomis Vilniuje ir Lentvaryje vyko Vilniaus galerijų savaitgalis, kurio metu įvyko daugiau nei 40 meno renginių. Šiais metais į renginį įsitraukė net 27 meno galerijos ir meno erdvės, kuriose per keturias dienas apsilankė apie 10 000 žmonių.

Vilniaus galerijų savaitgalio metu įvyko net 14 šiuolaikinio meno parodų atidarymų, iš kurių keturiose parodose buvo pristatyti ir menininkai iš užsienio kaip „Slavs ant Tatars“, Ragna Bley, Jay Gard ir kt.

Rugsėjo 9 dieną Lentvario geležinkelio stoties padalinyje duris atvėrė ir grupinė šiuolaikinio meno paroda „Depas“, kurioje lankytojai galėjo kitaip pažvelgti į šios vietos istorinį kontekstą.

Bendradarbiaujant su iniciatyva „Vilnius art walk“ ir kitais menininkais, kuratoriais Vilniaus galerijų savaitgalio organizuotose ekskursijose sudalyvavo daugiau nei 300 žmonių ir tiek pat apsilankė atvirose menininkų studijose, kur kiekvienas galėjo susipažinti ir pabendrauti su menininkais bei sužinoti daugiau apie jų meninę veiklą.

Renginio organizatorius: Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga

Renginio koordinatorė: Gabrielė Radzevičiūtė

Projektą iš dalies finansavo: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybė

Rėmėjai: „JCDecaux“, „Greita spauda“, „Dėvėti“

Renginio partneriai: menų fabrikas „Loftas“, „Vilnius Art Walk“.

Informacinis rėmėjas: 15min

Paroda „Gdanskas Vilniuje, Vilnius Gdanske“ VDA parodų salėje „Titanikas“

Aistės Kisarauskaitės paroda „Dark Room“ projektų erdvėje „Krematoriumas /meno krosnys/“

Jay Gard paroda „It’s the Frame Not the Painting“ Jono Meko Vizualiųjų menų centre

Ragnos Bley paroda-degustacijos vakaras „SUPERBODY SWEET“ projektų erdvėje „Editorial“. Andrej Vasilenko nuotrauka

Parodos „Bandyti būti sąmoningu“ atidarymo renginys ir Antano Lučiūno performansas menininkų centre „Autarkia“

Mindaugo Lukošaičio parodos „Vaizduotė. Kompozicija. Sapnas“ ir Tomas van Houtryve parodos „Žydro dangaus dienos“ atidarymo renginys galerijoje „Vartai“

„Slavs and Tatars“ paskaita-performansas „79.89.09“ Šiuolaikinio meno centre

Donato Jankausko (Duonio) parodos „Guotika“ atidarymas projektų erdvėje „Sodų 4”

Ekskursija po parodą „Iš Iūpų į lūpas“ su menininkų kolektyvu „Slavs and Tatars“ Šiuolaikinio meno centre kartu su Vilnius Art Walk

Ekskursija po parodą „Guotika“ su Gabriele Radzevičiūte LTMKS projektų erdvėje „Sodų 4”

Ekskursija po parodas „Vaizduotė. Kompozicija. Sapnas“ ir „Žydro dangaus dienos“ su Mariumi Armonu galerijoje „Vartai“

Ekskursija po parodą „Daugmaž vidurdienis“ su Monika Eidėjūte galerijoje „AV17”

Grupinės parodos „Depas“ atidarymas Lentvario geležinkelio stoties padalinyje

Kolektyvinis renginys ir koncertas „A dream“ studijoje, galerijoje „Studium P“

Neoficialus Vilniaus Galerijų Savaitgalio uždarymo vakaras, koncertas „Encode // Dance Ring // Enchanted“ tarpdisciplininiame edukacijos, rezidencijų ir parodų centre „Rupert“

Architektūros galerija „_0* (nulinis laipsnis)“

Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės paroda „Prie Babilonijos upių. Pabėgėliai ir tremtiniai“ galerijoje „Kairė-dešinė“

Vidos Sevrukienės paroda „Kūno tankis“ „Shch/šč“ erdvėje

Nuotraukų autorius: Mindaugas Česlikauskas

